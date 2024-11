En la Cámara Alta resonaron las posturas a favor y en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desestimó las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Judicial.

El cambio de postura del ministro Alberto Pérez Dayán fue el principal foco de la discordia.

“Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: Yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional”, expresó Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.

Por su parte, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, acusó al régimen de tener “una capacidad corruptora”.

“El aparato dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia y lo que hoy ustedes vienen a presumir es que no tuvieron ocho votos en contra, pero sí siete, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron”, señaló el panista.

El oficialismo, en voz de la senadora Ana Lila Rivera, aseguró que el fallo preserva la credibilidad del Tribunal Constitucional:

“Con esta decisión, la Suprema Corte conserva, aunque sea de manera precaria, la credibilidad que aún le queda y evita sumergir a la nación en una crisis de constitucionalidad creada por la misma Suprema Corte de Justicia”.

Acción Nacional exhibió las posturas flexibles de Morena: “Quién los entiende, el Poder Judicial es corrupto o no, atiende a intereses del oficialismo o no”, expresó la senadora blanquiazul, Verónica Rodríguez Hernández.

“He aquí al oficialismo incongruente, ese que sólo cuando votas como a mí me conviene eres digno, y te nombro como mi ministro, porque así se acaba de decir en esta tribuna, nuestros ministros, señores, los traidores, los traidores a la Patria los tienen ustedes, se los llevaron cuando formaron esa mayoría calificada inventada doblando gente”, abundó la legisladora del PAN.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció el trabajo del pleno de la Corte.

“Las y los once ministros y ministras actuaron de manera auténtica, convencidos y apegados a sus principios, nos guste o no, coincidamos con ellos o no, ese es el sistema que yo quiero para México un sistema de libertad, de independencia en cada uno de los poderes”, señaló la senadora del partido tricolor, Claudia Edith Anaya.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Luego de dos horas de debate, la Mesa Directiva cerró el apartado de agenda política, y con ello puso fin a la discusión.