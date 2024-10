Ismael “Mayo” Zambada fue secuestrado en México y traslado a Texas, EUA, en un avión con matrículas clonadas aseguró el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la mañanera de Palacio Nacional de este martes.

El fiscal señaló que la investigación está en curso por haber sido un delito cometido en México, en el estado de Sinaloa.

Dijo que falta que Estados Unidos proporcione a la FGR información sobre lo ocurrido.

El fiscal señala que el secuestro fue cometido en territorio mexicano, mientras que su traslado al país vecino genera interrogantes clave sobre el uso de matrículas clonadas en la aeronave que lo transportó y la identidad del piloto.

“Eso es lo que les estamos pidiendo que nos digan, por qué llegó en un avión clonado a los Estados Unidos, segundo porque no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró, que nos den todos esos datos que son útiles pero no son fundamentales, es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública ustedes la conocen y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información”



Alejandro Gertz Manero