“En 30 años, seguirá siendo el Golfo de México”: Ebrard contesta a Trump; afirma que el país está listo ante nuevo Gobierno en EU

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México está preparado para cualquier escenario económico derivado de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

Desde Jalisco, en los foros del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, Ebrard destacó que no habrá sorpresas porque se han tomado medidas con anticipación y se permanece expectante sobre si se ponen o no aranceles a los productos mexicanos con destino a la Unión Americana.

En respuesta a las declaraciones de Trump sobre renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”, Ebrard enfatizó la importancia de mantener la calma:

“En 30 años seguirá siendo el Golfo de México. No entraremos en ese debate, sino en proteger la relación bilateral.”

Sobre la afirmación de que México está dirigido por cárteles, Ebrard instó a buscar colaboración:

“Obviamente, eso no nos lleva a nada, mejor veamos cómo podríamos trabajar juntos para hacerlo mejor, eso sí… ¿Quieres ayudar a México? No mandes armas, por ejemplo, pero buscar cómo trabajar en conjunto más que otra cosa, porque culparnos mutuamente no nos lleva a nada”.