El papel de la oposición y la seguridad en el país, temas que marcan agenda: Alfonso Zárate

El periodista y analista Alfonso Zárate analiza el futuro de la oposición tras su derrota en las elecciones 2024 en México, además aborda el tema de seguridad en el país.

Entrevistado en Noticias en Claro, el experto señala que una derrota de las proporciones del pasado domingo 2 de junio tendría que abonar para realizar una autocrítica entre los partidos derrotados.

“Es algo que no hizo el PRI en el año 2000, cuando su derrota fue estrepitosa en la elección presidencial… No conocimos ningún ejercicio de revisión, de autocrítica”, señala Alfonso Zárate.

No obstante la falta de autocrítica, el PRI, recuerda el analista, volvió al poder después de 12 años de gobiernos panistas.

Para el analista, una opción es abrir los partidos a la sociedad y refiere que el PRI, desde sus orígenes, fue un partido de masas, de ciudadanos.

El experto abunda que lo que hace falta entre la oposición es una reflexión profunda, porque la crisis que están viviendo actualmente los lleva “a la nada política”.

Al hablar sobre el papel de la ahora oposición en el gobierno, Alfonso Zárate recuerda que aún se acusa al presidente Felipe Calderón de “patear el avispero”, al referirse al tema de seguridad.

El analista señala que lo anterior es un tema controversial, “porque yo preguntaría si frente a las denuncias que el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán, respecto a que estaba rebasado por el crimen y su policía municipal y estatal no contaban con elementos, cuál debía ser el papel del Ejecutivo… si seguir dejando que la mancha delincuencial avanzara o tomar una decisión como esa”.

Al referirse al actual sexenio y su papel en el tema de seguridad, Alfonso Zárate considera que si algo hay que reclamarle al gobierno es la instrucción a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas de no confrontar a los criminales.

“Esta idea que se expresa en la frase de ‘abrazos, no balazos’… Hay una situación de violencia incontrolable. Designa a elementos de la Guardia Nacional para que vayan a las regiones y no pasa absolutamente nada, porque tienen la instrucción de no confrontar, por la idea del Presidente de que no se combate el fuego con el fuego o cuando dice que es un cristiano del nuevo testamento, no del antiguo, y que en el nuevo está el principio de ‘no matarás'”.

