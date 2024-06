Futuros legisladores prometen ante Claudia Sheinbaum “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”

La cita era a las 11:00 horas de la mañana, pero las y los legisladores electos de “Sigamos haciendo historia” comenzaron a llegar desde las 09:30 horas al encuentro con la virtual ganadora a la presidencia Claudia Sheinbaum en el World Trade Center.

“Cerrar filas en torno a la nueva presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, las bancadas aliadas a su proyecto estaremos solidarios”. Eruviel Ávila, diputado federal electo PVEM.

Pero también acudieron con tarea bajo el brazo.

“El tema de temas es Reforma Judicial…”. Alberto Anaya, senador electo PT.

En la mesa de registro al exterior del Salón Maya, las y los próximos diputados y senadores recibían un sticker y un libro del presidente.

Algunos liderazgos como Marcelo Ebrard, quien a partir de septiembre estará en la cámara alta, solo saludaron.

“Un gusto verlos, eh…”. Marcelo Ebrard, senador electo Morena.

Mientras las y los legisladores hacían fila para entrar, elementos de la Guardia Nacional resguardaban el recinto.

Llegada de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum con futuros legisladores

A las 11:30 de la mañana llegó Claudia Sheinbaum, quien fue recibida entre aplausos y gritos de “Presidenta”.

El primero en tomar la palabra fue Mario Delgado, presidente de Morena.

“La misión más importante de sus vidas: convertirse en los constituyentes del segundo piso de la cuarta transformación“. Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

Después, Karen Castrejón, del Partido Verde; y Alberto Anaya, del PT.

“… Estamos listos y preparados para gobernar con usted y con su gabinete hombro a hombro…”. Karen Castrejón, presidenta nacional del PVEM.

Aseguran que habrá estabilidad en el nuevo gobierno.

“… No hay lugar a dudas de que mantendremos, con Claudia Sheinbaum, la estabilidad macroeconómica…”. Alberto Anaya, senador electo PT.

Claudia Sheinbaum inició su mensaje con tono de celebración.

“… Queridos legisladores y legisladoras de nuestro movimiento, primero que nada, felicidades… Ahora nos corresponde a todas y a todos los que estamos aquí responder y cumplirle al pueblo de México, no dar marcha atrás a lo logrado y seguir avanzando por el camino de la Cuarta Transformación…”. Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata electa a la Presidencia de México.

Pidió a los próximos legisladores federales trabajar en cinco reformas prioritarias.

“… Un apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad… Que todos los niños y niñas de escuela pública de preescolar, primaria y secundaria tengan acceso a una beca universal… la reforma a la Ley del ISSSTE y la otra, para recuperar las pensiones de todos los Trabajadores del Estado…”. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata electa a la Presidencia de México.

Los legisladores, levantando la mano derecha, hicieron un juramento.

“… Les pido que nos levantemos todas y todos y que digamos la siguiente frase, que es la esencia de lo que somos, ‘No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México…’”. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata electa a la Presidencia de México.

A las 12:10 horas terminó la reunión pública, para dar paso a la encerrona, que duró 2 horas.

Al salir, Ricardo Monreal dijo que se acordó iniciar desde mañana con la ruta para discutir la Reforma al Poder Judicial de la Federación.

“Mañana se aprueba en la permanente el exhorto y luego, después de aprobarse el exhorto, la comisión de puntos constitucionales enviará la convocatoria para estos foros que serán ocho”. Ricardo Monreal, diputado federal electo.

Con rostros optimistas, los próximos legisladores se retiraron del lugar y la reunión con Claudia Sheinbaum.