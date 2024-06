Gabinete de Claudia Sheinbaum da tranquilidad, aunque aún faltan nombramientos importantes: Lorena Becerra

Claudia Sheinbaum presentó la segunda parte de su gabinete este jueves 27 de junio de 2024.

La virtual presidenta electa reafirmó la designación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, además de que anunció los siguientes nombramientos:

Al respecto, Lorena Becerra, encuestadora y analista política, considera que los nuevos nombramientos dan tranquilidad, puesto que no se observan perfiles radicales aunque, a su parecer, parece un gabinete “relativamente mediocre”.

En Noticias en Claro, la analista abunda que a ella le gustaría ver funcionarios con una capacidad mayor de ejecución y asegura que se ve “la mano del presidente López Obrador con nombramientos como el de Raquel Buenrostro”.

“Lo que nos está dando a entender Claudia Sheinbaum es que no se va a alejar tanto de la agenda del presidente López Obrador. Quiere tener un rumbo propio, pero no está tan marcado. Parece como un gabinete de transición, se ven personas muy cercanas a ella… pero no parece ser un gabinete totalmente de ella”.

Lorena Becerra.