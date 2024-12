¿Hay contingencia? Reportan calidad del aire extremadamente mala en el Valle de México

Aún no hay contigencia en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En el Valle de México, que comprende la CDMX y varios municipios del Edomex, se reportó que el índice de aire y salud es “extremadamente mala”, pero, aún no hay contingencia, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

¿Qué dice el reporte de CDMX?

En el reporte, con corte de las 8 horas de este 25 de diciembre, del Sistema de Monitoreo Atmosférico sobre la calidad del aire de CDMX, indicó que índice de aire y salud es extremadamente mala.

La calidad del aire es variada porque en zonas del oriente de CDMX se portó de mala a muy mala. En uno de los municipios del Edomex se reportó como muy mala, exactamente en Villa de las Flores, Coacalco.

Una de las causas de la contaminación es la pirotecnia, además, en CDMX durante las festividades se reportaron diversos incendios en alcaldías como: Iztapalapa o Gustavo A. Madero, por mencionar algunas.

¿Hay contingencia ambiental?

Hasta el momento no se tiene reporte de contingencia ambiental, pues, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aún no emite su reporte.

