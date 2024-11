Imposición de aranceles impactaría directo en EU: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard y Donald Trump. Fotos: Cuartoscuro / Reuters

En el marco de la inauguración de la ampliación de la planta de Safran en Querétaro, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la propuesta de imposición de aranceles a productos mexicanos planteada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no se concretará debido a los altos costos que implicaría para ambas naciones.

Al funcionario destacó que esta amenaza responde más a una estrategia de negociación que a una intención real.

El secretario explicó que imponer aranceles tendría un impacto negativo directo en Estados Unidos, pues, según cálculos de la industria automotriz, de aplicarse los aranceles, podrían perderse más de 400 mil empleos, además de que el precio final de los vehículos podría aumentar hasta 3 mil dólares, lo que generaría un impacto inflacionario de entre 3% y 5%.

Asimismo, Ebrard resaltó los beneficios del T-MEC, destacando que desde su implementación en 2020 ha impulsado un crecimiento del 48% en comercio e inversiones en la región.

El funcionario enfatizó que los próximos años serán clave para consolidar el desarrollo económico de México y su posición como uno de los principales exportadores a Estados Unidos.

Marcelo Ebrard destacó que México está preparado para enfrentar estos desafíos con diálogo y negociación, asegurando que el país continuará fortaleciendo su relación comercial con Estados Unidos.

Así lo dijo Marcelo Ebrard

“No tiene sentido, al final del día es un planteamiento para una negociación, ya podemos estar tranquilos porque yo ya lo viví y hasta tuve menos tiempo, ahora tenemos dos meses”, señaló Ebrard.

“No va a prosperar esa idea porque es demasiado costosa en cualquier escenario, es un costo inmenso que además no tienes por qué pagar, no tiene sentido y decíamos en la mañana ¿qué vamos a hacer?, dialogar, negociar, persuadir y resolver es para lo que estamos, y estamos entrenados para eso”, abundó el secretario de Economía.

“Esa negociación que culminó en 2019, del 2020 para acá trajo consigo un crecimiento de la inversión del comercio en la región, incluyo a Canadá, aunque ya se quieran salir, no los vamos a dejar, de 48%, 48%, o sea exportaciones importaciones, inversiones, háganse de cuenta que hay una economía entre varios países y esa economía es más grande que la economía completa de enteras regiones del mundo, entonces la tenemos que proteger y hacer crecer”. Marcelo Ebrard.

Según estimaciones del secretario de Economía, el precio final de los vehículos subiría en Estados Unidos 3 mil dólares y el impacto inflacionario podría ser entre 3% y 5%: “Entonces, claramente no conviene hacer eso para Estados Unidos en primer lugar, tú me dirás ¿por qué lo están diciendo? Porque es una metodología de negociación”, señaló.

“La estimación del impacto en empleos en Estados Unidos son 400.000, eso no lo hice yo, lo hace la industria. Entonces yo pienso que hay que dialogar y llegaremos a algún acuerdo como lo llegamos hace unos años y lo que dije ahorita, el tratado implica que no haya aranceles, porque si hay aranceles entonces no es un tratado libre de comercio, entonces el tratado vigente es una obra del presidente Trump, él negoció ese tratado con nosotros y no creo que vaya a estar en contra de su propia obra, entonces por todas esas razones soy razonablemente optimista de que vamos a salir adelante”, consideró Marcelo Ebrard.