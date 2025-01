INE aprueba solicitar ampliación presupuestal para elección judicial

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron, por unanimidad, solicitar una aplicación presupuestal por mil 511 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la elección judicial.

Este aumento de presupuesto solicitado, según los y las consejeros del organismo, tiene como objetivo “garantizar la correcta actuación del Instituto y el cumplimiento pleno de sus funciones” para elegir jueces, ministros y magistrados.

Para Carla Humphrey, consejera y presidenta de la Comisión de Fiscalización, la solicitud está justificada, dado que el Poder Ejecutivo podrá saber cómo se administrarán los recursos e hizo hincapié en que no son “caprichos” del INE.

De esta forma, el INE busca que con la ampliación presupuestal se instalen un total de 86 mil casillas, en lugar de las 73 mil 850 que se tenían previstas al inicio.

Además, se podrían contratar a 3 mil 555 supervisores y capacitadores, así como 22 mil auxiliares de cómputo.

Esta solicitud de aumento al presupuesto, también contempla una posible deportación masiva de mexicanos ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y destina un presupuesto de casi 19 millones de pesos para la credencialización de paisanos deportados.

“El Instituto Nacional Electoral, si bien no es una autoridad en materia migratoria, sí somos quien emite el documento de identidad oficial más aceptado a nivel nacional.

Sin un documento oficial de identificación, mexicanas y mexicanos simplemente no pueden hacer trámites bancarios; no pueden hacer trámites oficiales; no pueden rentar una vivienda e incluso no podrían ni siquiera obtener un trabajo. De ahí la relevancia del trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral en materia de identificación.”

Arturo Castillo / consejero electoral del INE.