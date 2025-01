Inician entrevistas de aspirantes a ministros de la Suprema Corte; qué sigue en el proceso de elección

GENERANDO AUDIO...

Integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo iniciaron las entrevistas a los aspirantes que se registraron en tiempo y forma para obtener una candidatura de cara a la elección de juzgadores del 1 de junio próximo.

Con la esperanza de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado Guillermo Arroyo acudió a la antigua Casona de Xicoténcatl para ser entrevistado por el Comité.

“Nosotros vamos a caminar en este trance histórico del país, en espera de que podamos llegar a esa silla de la ministratura que estamos aspirando. Acuérdense que el número de aspirantes es muy amplio, uno siempre quisiera más tiempo para exponer, pero esa es la regla y nosotros tenemos que sumarnos a la regla que nos pusieron”, declaró Guillermo Arroyo, presidente del Tribunal de Justicia de Morelos.

“Yo estoy participando en este proceso porque tengo confianza, tengo ilusión, yo creo que sí hay problemas, es la primera vez que se hace, desde luego que no todo es perfecto, pero esta parte de las entrevistas yo creo que está bien conducida”, señaló, por su parte, Jaime Cárdenas, exconsejero del ya desaparecido Instituto Federal Electoral.

En el mismo tenor, Santiago Ávila Negrón, juez de Distrito en materia penal, consideró que “esto sólo una parte, todos los que hemos sido llamados tenemos una historia académica, una historia de estudios y de experiencias laborales muy amplias para efecto de tener una capacidad de conocimientos para desarrollar el cargo de ministro de la Corte, y esto es sólo una parte para ubicar algunos puntos que ellos tienen inquietud de escuchar”.

Así fueron las primeras entrevistas a aspirantes a ministros de la SCJN

Este martes 14 de enero fueron citados 44 aspirantes a ocupar uno de los nueve cargos de ministros del Alto Tribunal.

Las entrevistas duran en promedio 12 minutos.

“Siendo breves, no se trata de echar mucho rollo, se trata de ser muy concretos, entonces yo me sentí muy bien y pienso que fue adecuado el tiempo. Fue muy interesante porque se abrieron, hagan de cuenta que las puertas del cielo al pueblo, a los que somos de a pie nos están dando la oportunidad de poder competir en un proceso tan importante y tratar de poder servir a nuestra nación, y si no me toca a mí yo ya gané de todos modos”, destacó Trinidad Anaya Peña, quien es abogado litigante de Zapopán, Jalisco.

Las comparecencias se realizan de las 9 a las 21 horas, pero sólo serán presenciales para los aspirantes a ministros.

Quienes buscan ser magistrados o jueces serán entrevistados por la vía virtual.

¿Qué sigue en el proceso de la elección judicial?

Agotadas las comparecencias, el 31 de enero el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal entregará el listado de los aspirantes mejor evaluados.

El 5 de febrero, en insaculación vía tómbola, se determinará quiénes aparecerán en las boletas electorales.

A más tardar, el 12 de febrero, el Senado de la República enviará la lista final de candidatos al Instituto Nacional Electoral.

Finalmente, el 30 de marzo iniciarán 60 días de campaña que concluirán el 28 de mayo.