La mañanera de AMLO, 2 de agosto de 2024

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó sobre la reforma a pensiones y la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, que opera desde el 1 de julio.

Agregó que todavía no se resuelve la acción de constitucionalidad contra el fondo, promovido por legisladores, y que podría darle marcha atrás, mientras que la reforma para incluir Jóvenes Construyendo el Futuro en la Constitución no tuvo votos en contra en el Congreso, además de que ya no se podrá fijar el salario mínimo por debajo de la inflación.