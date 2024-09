La mañanera de AMLO, 25 de septiembre de 2024

Sobre el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un reportero pregunta sobre la participación del Ejército en el caso. AMLO responde que ayer mandó una carta a los padres de los estudiantes, dijo que “se avanzó, aunque no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado pues va a continuar la investigación”.

El presidente señaló, en la mañanera que, se dieron a conocer varios temas de los que no se sabía. Antes de leer la carta, aseguró que nunca se dejó de buscar a los jóvenes.

Padres y Madres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa Presentes

Madres y Padres de los alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014:



Con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles sobre la búsqueda de sus hijos y el avance que logramos en este propósito durante el tiempo que me desempeñé como presidente de México.

Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse con toda convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace 10 años, castigar a los responsables y, sobre todo, encontrar a los jóvenes.



Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras.



Asimismo, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido.

Aseguró que debido a la periodista Anabel Hernández, se popularizó la versión sobre la culpabilidad del Ejército en el caso de la desaparición de los 43 normalistas.