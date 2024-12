La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de diciembre de 2024

En 2014 caso TELRA REALTY. Monto de 100 mdp, plazo de 2 años, ella no cumplio con el servicio y no se le sancionó, todo lo contrario, el consejo de administración, autorizó una indemnización 5 mmdp. Algo no se puede explicar, no cumplió y no sólo no fue sancionada si no se le entregó una indemnización, hay una carpeta de investigación.

La ASF descubrió que existió triangulación de recursos, involucró a funcionarios. A la fecha se impide la atención a recomendaciones de la ASF, porque en la asamblea se determinó que no era facultad de la ASF auditar.