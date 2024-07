Lanza Sheinbaum reto a integrantes del PJF

Claudia Sheinbaum, candidata electa a la Presidencia de México, cuestionó a integrantes del Poder Judicial Federal (PJF), les pidió explicar, por ejemplo, la liberación de presuntos delincuentes.

Expliquen estas liberaciones, que explique la ministra de la Corte de estas liberaciones y muchas otras, los famosos “sabadazos” que se dan, a ver que se expliquen en el caso incluso de delincuencia organizada, dejense delincuencia de cuello blanco o delincuencia del fuero común. Claudia Sheinbaum Pardo | Candidata electa a la Presidencia de México

Consideró que este actuar tiene como origen la carrera judicial, en la que acusó, hay corrupción.

Normalmente los jueces son designados por favoritismo (ligar con) hay que hacer un estudio de los apellidos de los jueces, de los magistrados, porque hay mucho nepotismo y muchas recomendaciones, esta idea de que la carrera judicial es transparente no es cierto Claudia Sheinbaum Pardo | Candidata electa a la Presidencia de México



Consideró relevante cambiar la forma en que se eligen los ministros, magistrados y jueces del PJF.



Magistrados y jueces qué quieren decir con que los ponen como políticos, qué quiere decir eso, si se refieren a que pertenecen a un partido político, no, no van a ser elecciones por partido van a ser elecciones de personas. Claudia Sheinbaum Pardo | Candidata electa a la Presidencia de México





Los retó: Los llamó a inscribirse y participar en la nueva forma de elección, que contempla la Reforma al Poder Judicial



¿Por qué no se inscriben ellos en la elección si son muy buenos jueces y muy buenos magistrados? pues que se inscriban en la elección y que sean electos…Yo le sugiero, y muy respetuosamente, que se inscriban, le va a dar mucha fuerza a un juez, a un magistrado o a un ministro, ser electo o electa por el pueblo de México…” Claudia Sheinbaum Pardo | Candidata electa a la Presidencia de México