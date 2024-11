A Ricardo Monreal se le captó viajando en helicóptero. Foto: Cuartoscuro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que viaja en helicópteros privados “con frecuencia” luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que se le observa abordar uno. Monreal asegura que este transporte no es pagado con recursos públicos ni de la Cámara.

“A lo mejor me van a ver seguido”, dijo.

Video muestra a Monreal abordando helicóptero privado

Un video de más de un minuto en redes sociales exhibe a Ricardo Monreal subiendo a un helicóptero privado con matrícula N104EC, junto con el diputado Pedro Haces Barba, otros colaboradores y un menor de edad.

En respuesta, Monreal admitió que hace uso de aeronaves privadas desde hace años, y enfatizó que este tipo de viajes son algo que “continuará haciendo cuando haya emergencias o urgencias”.

Ricardo Monreal asegura que el viaje no fue costeado por la Cámara

Ante cuestionamientos sobre si estos viajes implican gastos públicos, Monreal aclaró que los helicópteros privados que usa no son costeados ni por la Cámara de Diputados ni por el erario público, sino que se trata de invitaciones de conocidos que lo transportan.

“No es a cargo del erario ni de la Cámara; son vehículos privados en los que, en ocasiones, me hacen el favor de trasladarme. Nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita”, declaró.