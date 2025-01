Del lado mexicano, la FGR ya investiga la agresión armada contra agentes la Patrulla Fronteriza entre Tamaulipas y Texas, mientras las autoridades estadounidenses refuerzan la región divisoria. Aún se desconoce la autoría del ataque.

Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de Nivel 4, por crimen y secuestros, para sus connacionales, ante las constantes balaceras en Reynosa, así como el hallazgo de artefactos explosivos en Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando.

Este martes, durante la conferencia mañanera, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acotó que se desconoce si los disparos, aparentemente provenientes de Tamaulipas, fueron realizados por miembros del crimen organizado, así como la razón de estos.

De igual forma, aseguró que no se tienen reportes de personas lesionadas durante el intercambio de disparos en la frontera norte de nuestro país.

Agregó que ya se lleva a cabo la investigación correspondiente, mientras que se busca a las autoridades estadounidenses respecto a si éstas cuentan con alguna denuncia, así con información que permita esclarecer los hechos.

Por otra parte, el lunes por la tarde, medios reportaron un enfrentamiento entre agentes de la Patrulla Fronteriza y presuntos miembros del crimen organizado, supuestamente agredidos a balazos en su viaje de vuelta a la zona poblada de Texas, después de regresar a territorio mexicano a varios migrantes que eran trasladados por “polleros”.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, aseguró que el ataque fue realizado por elementos de cárteles mexicanos mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban labores de vigilancia en Fronton, en el condado texano de Starr.

Agregó que los agresores lograron escapar hacia una isla sobre el Río Bravo, entre ambas líneas fronterizas, pese a la presencia de elementos del Ejército mexicano, toda vez que los de la también llamada Border Patrol recibieron el apoyo de policías estatales.

De igual forma, Olivarez adjuntó en su publicación varios videos de los presuntos delincuentes escapando a pie hacia la vegetación de la isla que mencionó, capturadas desde un dron de la dependencia estatal, a la vez que resaltó que Texas seguirá empleando todos sus recursos en prevenir amenazas contra su seguridad interna, así como contra sus agentes.

Por otro lado, durante la noche del lunes la Embajada de Estados Unidos en México, así como sus consulados en nuestro país, alertaron a la población a no viajar a Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando, en Tamaulipas, en una alerta de Nivel 4.

A través de una ficha en redes sociales, la oficina diplomática pidió a sus connacionales a viajar durante el día y sólo por caminos pavimentados y evitar los rurales y secundarios, así como evitar tocar cualquier objeto hallado en o cerca del camino.

SECURITY ALERT: Level 4 – Do Not Travel Due to Crime and Kidnapping

Location: Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso, San Fernando, Tamaulipas, Mexico

Information: https://t.co/ogVx1rJ5Gw pic.twitter.com/vOlbvJ3ETr