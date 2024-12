Dos médicas venezolanas refugiadas en México relataron su experiencia trabajando en hospitales públicos durante la pandemia de COVID-19. Ahora su actual labor, es atender a migrantes.

Rosmary Carolina Vieras, refugiada venezolana, recordó cómo en la pandemia las autoridades mexicanas buscaban médicos debido a la escasez de personal.

“En ese momento empiezan a solicitar médicos por el tema de la pandemia, por el tema de la escasez, como bien lo comentas y me postule. Bueno, nos postulamos porque en esa oportunidad fue mi amiga Iriam que insistió, mira postúlate”.

Su paisana, Iriam, también se sumó a la cruzada contra el coronavirus que puso en jaque al mundo entero. Era una forma, asegura, de devolver algo al país que las recibió, cuando huyeron de la crisis venezolana.

Actualmente, ambas médicas continúan laborando en hospitales públicos. Una parte de su trabajo consiste en atender a migrantes que llegan al país en busca de oportunidades.

Admiten que en ocasiones batallan con los estigmas sociales.

“También a veces te dicen, no es que son venezolanos, o es que son colombianos. A todos nos catalogan por igual, yo digo, pues no. No nos deben catalogar por igual, hay mucha gente preparada también en Venezuela. Incluso la primera gente que salió fueron muchos preparados”.

Rosmary Carolina Vieras, médica venezolana refugiada en México.