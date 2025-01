Operación limpieza va estado por estado. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La Operación Nacional Limpieza dio su quinto golpe contra la piratería y el contrabando; en esta ocasión fue Durango. En conferencia de prensa, tanto el Gobierno del estado como la Secretaría de Economía (SE) informaron que en este operativo participaron 920 funcionarios federales y estatales.

¿Qué se incautó en el quinto golpe a la piratería?

De acuerdo con las autoridades, en este nuevo golpe a la piratería se incautaron diversos artículos; se trataría, hasta el momento, del operativo donde se logra el mayor valor monetario en productos asegurados.

“Estimamos alrededor de 3 millones de piezas de producto con un valor que supera los 350 millones de pesos, estimamos 14 mil metros cuadrados en donde están ubicados de superficie estos tres puntos”, Esteban Villegas, Gobernador de Durango.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que estos operativos tienen como objetivo impedir que se comercialicen “productos que violan todas las normas nacionales”.

“Lo que estamos buscando es que este tipo de comercio no siga adelante, es decir, que no se estén comercializando productos que violan todas las normas nacionales de cualquier índole, fiscales, de etiquetado, de registro sanitario, desde todo carácter fiscal y que está provocando un impacto muy serio… No va a haber tolerancia a este tipo de actividades ilícitas, también se protege a las marcas, la inversión legítima en nuestro país y eso es muy buena señal sin lugar a dudas”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Los establecimientos donde se incautaron los productos son:

Mega Oriental

Mall Chino

Up Shopping

Autoridades destacaron que entre los artículos incautados se encuentran productos de:

Vestido y confección

Maquillaje

Limpieza

Cuidado personal

Juguetes

Eléctricos y electrónicos

Alimento para mascotas

Perfumería

Lencería

Mochilas y bolsas para dama

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, informó además, que producto de esta operación, hay detenidos de otras nacionalidades, sin precisar cuáles.

“Al parecer hay seis personas detenidas en uno de los puntos que está en Francisco Villa, ya se dio vista a Migración”, Esteban Villegas, gobernador de Durango.

La Operación Nacional Limpieza ha conseguido la cancelación de siete patentes aduanales y actualmente se investigan 40 más que tendrían relación con este tipo de actos ilícitos.

La Secretaría de Economía prevé que esta operación culmine con la revisión en todos los estados de la República al cierre del mes de febrero próximo.