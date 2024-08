Paro en el Poder Judicial: ¿cuáles son los casos urgentes que seguirán atendiendo?

Durante el paro el Poder Judicial sólo resolverá casos urgentes. Foto: Cuartoscuro

A partir de este miércoles, jueces y magistrados se unirán al paro indefinido que los trabajadores del Poder Judicial iniciaron el lunes, en protesta contra la Reforma al Poder Judicial. Durante este periodo, se establecerán guardias para atender únicamente los asuntos urgentes.

En este tiempo, los juzgadores no podrán emitir sentencias definitivas y sólo se resolverán los casos enlistados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), además de aquellos que involucren derechos humanos o representen un peligro para la vida.

Foto: Uno TV

¿Qué casos atenderá el Poder Judicial durante el paro?

El CJF, tras recibir notificaciones de suspensión de labores de los titulares de Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y otros centros de justicia en todo el país, publicó un listado de los casos que deberán resolverse pese al cierre de las instalaciones. Para ello, se conformarán guardias de trabajadores, y las actividades podrán realizarse de manera remota.

“Para determinar si un asunto es urgente, resulta importante considerar: a) los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pueda traer la espera en la conclusión de la suspensión de labores y b) los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para personas en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud”. Consejo de la Judicatura Federal.

Con ello en cuenta, las guardias de juzgadores que se irán turnando, deberán resolver los asuntos que impliquen la entrada o salida de prisión de una persona, así como los cambios en sus medidas cautelares, órdenes de aprehensión y los juicios penales ya iniciados, mientras no se emita una resolución definitiva.

Se suman también las autorizaciones de medicamentos, como la aplicación de alguna vacuna, y atención médica especializada, los que contemplen un corte del suministro de agua o energía eléctrica y, sobre todo, los asuntos de violencia intrafamiliar, contra las mujeres y adultos mayores, y los asuntos que involucren a menores de edad.

Lo que sí: si estás pensando en divorciarte o interponer una demanda contra otra persona por un caso que no pone en peligro tu salud, tu vida o tu integridad, tendrás que esperar, pues durante el tiempo que dure el paro no se recibirán asuntos nuevos que no sean de urgencia. A excepción de los casos anteriores y el inicio o continuidad de una huelga laboral.

De igual forma, así como se suspenderán todas las audiencias programadas en juicios civiles, mercantiles y administrativos, no vencerán los plazos para contestar juicios, al ser considerado este tiempo como días no hábiles.

¿Qué audiencias se suspenden por el paro en el Poder Judicial?

Por otra parte, en la circular enviada por el Consejo de la Judicatura Federal destaca que los Centros de Justicia Penal Federal podrán mantener las audiencias programadas, pero sólo en juicios iniciados antes de la suspensión de labores, mismos que deberán seguirse con normalidad hasta concluirse.

Mientras que, en el caso de las otras materias, el órgano federal no contempla estas reuniones entre sus asuntos urgentes.

Ver más #COMUNICADO Resultado de la consulta a personas juzgadora del #PJF a favor de la suspensión de labores; esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático.#JUFED pic.twitter.com/at95TOFY8T — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) August 20, 2024

A la par, el CJF delineó los asuntos que deberán seguir atendiendo los diferentes organismos que lo integran:

Centros de Justicia Penal Federal: Calificación de detenciones Vinculaciones a proceso Medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva Determinaciones sobre extradición Audiencias de juicios iniciadas antes de la suspensión deberán tramitarse hasta su conclusión

Centros de Justicia y Juzgados de Distrito Especializados en materia de Ejecución: Decisiones que impliquen peligro a la vida o integridad de las personas Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena Beneficios preliberacionales pendientes de ejecución (liberad preparatoria, anticipada y condicionada) Acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento (hospitalización), segregación y tortura

Juzgados de Distrito: Diligencias de declaraciones preparatorias Actuaciones en el periodo de pre-instrucción Decisiones en ejecución de sanciones que impliquen peligro a la vida o integridad de las personas Órdenes de arresto Actos que pongan en riesgo la salud o integridad de las personas Relacionados con afectaciones al derecho a la salud Riesgo al suministro a servicios básicos (agua, energía eléctrica)

Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones: Atención a medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación (art 16.13)

Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en CDMX y Tribunales Laborales Federal de Asuntos Individuales: Relacionados con procedimientos de huelga

Tribunales Colegiados de Circuito: Asuntos de queja en amparos

Tribunales Colegiados de Apelación: Recursos de queja en omisiones vinculadas con asuntos urgentes de centros de justicia

Materia civil: Determinaciones de medidas cautelares, precautorias y protección en violencia intrafamiliar y contra las mujeres Determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes Amparo que afecte el interés de menores de edad

Todas las materias: Conflictos competentes con motivo de actos urgentes



En tanto que el paro de jueces de Distrito y magistrados de Circuito está previsto para iniciar este miércoles 21 de agosto a las 00:00 horas, será indefinido, pues al igual que los trabajadores que iniciaron el lunes con las protestas, acusan que la Reforma al Poder Judicial que se analiza en la Cámara de Diputados es regresiva y atenta contra los derechos laborales de miles de personas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]