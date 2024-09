¿Qué se hace durante la toma de protesta presidencial y cuánto dura?

Cada seis años, el presidente de México toma posesión de su cargo en un acto protocolario que sigue los lineamientos establecidos en la Constitución.

Este evento marca el inicio oficial del sexenio de quien haya sido electo. A continuación, en Unotv.com te explicamos en qué consiste la ceremonia y cuánto tiempo dura este proceso.

La toma de protesta presidencial en México se realiza el 1 de octubre cada seis años, a partir de la reforma reciente que cambió la fecha de diciembre a octubre.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, será la primera mujer en tomar posesión en esa fecha, sucediendo a Andrés Manuel López Obrador.

El acto de toma de protesta sigue un proceso detallado. Se realizará en la Cámara de Diputados.

A continuación, los pasos clave:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.

Artículo 87