¿Qué esperar de la elección judicial con el recorte al presupuesto del INE?

En la Cámara de Diputados se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, el cual contempla un recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) de 13 mil 500 millones de pesos.

Lo anterior repercute en el organismo, debido a que en 2025 tendrá que organizar la elección judicial.

Al respecto, entrevistado en Noticias en Claro, Marco Antonio Baños, exconsjero del INE, ve un escenario complejo, porque pese a la experiencia que tiene el órgano electoral en la organización de elecciones, no ha habido tiempo para una planeación adecuada del proceso que se avecina.

Lo anterior, considera el experto, llevará al INE a una modalidad de votación que no se ha experimentado en México, que son los “centros de votación”, lo que significa que las casillas no estarán lo más cerca del domicilio de las personas.

La diferencia en la modalidad de esta votación, destaca el exconsejero, es el traslado de las personas a esos centros de votación, lo que, precisamente, no se ha ensayado en México.

A decir del exconsejero electoral, otro detalle en el que el INE tendrá que fijar su atención es cuáles son los candados de seguridad que no se van a implementar para la elección.

“En algún momento se habló de la posibilidad de que no se hicieran las boletas con papel seguridad. Ya hoy Guadalupe Taddei aclaró que sí se harán con papel seguridad, pero de cualquier manera el INE está en una especie de doble fuego, por la presión política que tiene del gobierno, de los legisladores de Morena, aunado a toda la problemática de una logística electoral de una elección que no tiene precedentes y un marco jurídico completamente nuevo”.

Al referirse a la participación ciudadana que se espera en la próxima elección judicial, Marco Antonio Baños señala que existe el antecedente de la consulta ciudadana y la revocación de mandato, las cuales no generaron mayor interés entre la ciudadanía.

“La consulta popular apenas tuvo un 8% o 9% de participación ciudadana y la revocación de mandato tuvo alrededor de 17%, eso nos da más o menos un parámetro”, refiere el exconsejero.

“Si en una elección constitucional, donde renuevas más de 20 mil cargos, incluyendo la presidencia y nueve gubernaturas, Cámara de Diputados, senadores, 31 estados con sus congresos locales y ayuntamientos, sólo tienes una votación de 6 de cada 10 electores, pues en este caso donde, además, no hay todavía una explicación clara de cómo vamos a votar, no se conocen las boletas y no se saben dónde van a estar los centros de votación… yo creo que será una elección que no va a generar un interés amplio de parte de la ciudadanía para participar en una elección en donde ni siquiera se va a conocer con claridad a los aspirantes”.

Marco Antonio Baños.