Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se declara el 2026, Año de Margarita Maza Parada, el cual entró en vigor este 1 de enero.

¿Quién fue Margarita Maza Parada?

Nacida el 29 de marzo de 1826 en Oaxaca, Margarita Maza Parada fue adoptada por Antonio Maza Padilla y Petra Parada Sigüenza, una familia acomodada que le brindó educación y posición social.

En 1843, con solo 17 años, contrajo matrimonio con Benito Juárez, quien ya destacaba como abogado y político liberal.

Maza Parada acompañó a Juárez durante periodos clave de la historia de México, incluyendo la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, y se le reconoce por su papel en el sostenimiento de redes de apoyo, comunicación política y diplomacia informal durante tiempos de conflicto.

Durante el exilio presidencial en Estados Unidos, su actividad buscó ganar apoyos y mantener comunicación con sectores que podían influir en el reconocimiento del gobierno legítimo mexicano.

Margarita Maza Parada falleció el 2 de enero de 1871 en Ciudad de México. Su muerte provocó un duelo profundo en sectores políticos y sociales.

En 1966 su nombre fue inscrito en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. como reconocimiento a su contribución a la vida pública del país.