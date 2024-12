La reducción presupuestal al Instituto Nacional de Migración (INM) para el 2025 sí afectaría, aunque requiere de un cambio de fondo. Así lo explicó la investigadora del Instituto Doctor José María Luis Mora y Presidenta de la Organización Sin Fronteras, Leticia Calderón Chelius.

“Yo creo que la lógica del presupuesto no te puede explicar del todo la funcionalidad de la capacidad de una institución, no quiere decir que no le afecta. Siempre se va a necesitar más dinero, pero también depende cómo ubiques el dinero”.

Leticia Calderón Chelius, Organización Sin Fronteras