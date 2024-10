¿Renuncian ministros de la SCJN? Esto se sabe

Ante los trascendidos sobre la supuesta renuncia de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la oficina de Comunicación Social del Alto Tribunal señaló que dicha información es incorrecta.

Hay un ministro que no participará en el proceso de elección de 2025

Sin embargo, de acuerdo con fuentes de La Corte, al menos el ministro Alberto Pérez Dayán había remitido un escrito en el que comunica su determinación de concluir sus funciones y no participar en el proceso de elección del año 2025.

Hay ministros que sí participarán en el proceso electivo del próximo año

Por otra parte, en la ponencia de la ministra Margarita Ríos-Farjat, ella informó que la juzgadora no está contemplando presentar su renuncia al cargo que le fue conferido y, por lo tanto, sí participará en el proceso electivo del próximo año.

Las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama han expresado su deseo de participar en la elección para definir los nueve ministros que integrarán el máximo tribunal del país a partir del año 2025.

Hay un ministro que termina su ciclo este año

Mientras que el ministro Luis María Aguilar Morales concluye su encargo de 15 años de servicio en el Tribunal Constitucional el último día del mes de noviembre.

Ministros de los que se desconoce situación

Sobre los casos de la ministra presidenta de La Corte, Norma Piña, y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo, se desconoce aún si presentarán renuncia al cargo o, por el contrario, participarán en el proceso electivo.

Cabe señalar que séptimo transitorio de la reforma constitucional establece que “las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria”.

Es decir, que tienen hasta el 24 de noviembre de 2024 para definir su situación laboral.