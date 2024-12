Con 34 votos a favor y 12 en contra, la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.

Contempla reasignaciones del orden de 44 mil millones de pesos y ajustes a la baja de más de 38 mil millones de pesos en diferentes organismos.

Los recortes más severos son al Poder Judicial, 14 mil millones de pesos y al Instituto Nacional Electoral, 13 mil 500 millones de pesos.

El líder de Morena en San Lázaro precisó de cuál será el presupuesto del INE y el monto destinado a la elección judicial de 2025.

“… Son 27 mil en total, creo que quedan 7 mil millones para la elección… No afectará, cuidaremos en el Poder Legislativo siempre que la elección no se ponga en riesgo, es muy importante, es clave porque es un proceso inédito en el país en 202 años, no vamos a poner en riesgo una elección de tal calidad y de tal magnitud…”.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, Cámara de Diputados.