Se avanza en disminuir la inseguridad: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones de Donald Trump relacionadas con la inseguridad en México.

Sheinbaum dijo no estar de acuerdo en que el país está “petrificado” frente a los cárteles del narcotráfico.

“Lo que dijo Trump de que México está petrificado ante los cárteles… No estoy de acuerdo. México ha avanzado en disminución de la inseguridad y vamos a avanzar todavía más, entonces vamos a seguir trabajando en ello y a tener la comunicación de alto nivel como ahora se tiene y donde se pueda trabajar conjuntamente se trabaja y donde no, pues lo vamos a hacer donde se pueda, y además siempre defendiendo la soberanía, que eso es fundamental, pero no estamos de acuerdo“, sostuvo la virtual presidenta electa.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo presentó los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

Encuesta Nacional de Seguridad Urbana

Percepción de inseguridad

2018 : 76.8 %

: 76.8 % Junio 2024: 59.4%

Dijo que la percepción de inseguridad entre la población disminuyó, pasó de 76.8% en 2018 a 59.4% en junio de este año.

“Más allá de los propios datos que se muestran, que claramente muestran la disminución de homicidios y de otros delitos, las personas hoy se sienten más seguras que en 2018 y de ahí vamos a tomar al gobierno el primero de octubre y nuestro objetivo es todavía disminuir más y con mayor rapidez, ese es el objetivo, como lo hicimos con la estrategia en la Ciudad de México”, detalló Sheinbaum.

