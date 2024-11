El Senado de la República emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de supremacía de la Carta Magna, lo que generó un fuerte enfrentamiento entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

La tensión en la sesión aumentó cuando la oposición solicitó la palabra antes de la declaratoria formal, pero la mesa directiva procedió de manera expedita.

Enfrentamiento en el Senado

Durante la sesión, Alejandro Moreno expresó su molestia ante Fernández Noroña: “No me grites, a mí no me grites”, ante la negativa del presidente del Senado de concederle la palabra. Fernández Noroña replicó insistiendo en el respeto a la presidencia: “No me ponga el dedo encima”.

Posteriormente, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, protestó contra la rapidez con la que se aprobó la reforma: “Hubo congresos locales que en 20 minutos hicieron el trámite…”. Su intervención coincidió con la exhibición de cartulinas en el salón de sesiones por parte de la oposición.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Morena defiende la reforma

Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena, subió a la tribuna y defendió la reforma argumentando que no debe existir “el gobierno de los jueces”, y que lo aprobado representa “el más hermoso de los legados de la historia de México”. Tras esto, Alejandro Moreno cuestionó la legitimidad de la mayoría calificada y acusó a Morena de dividir a otros partidos.

Adán Augusto respondió: “Somos 87 y no estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89… lo que me avergonzaría sería ser hoy dirigente o militante de ese partido en extinción”, en alusión a la situación del PRI.

Declaratoria de constitucionalidad

La declaratoria de constitucionalidad fue aprobada con el aval de 23 legislaturas estatales, entre ellas Baja California, Chiapas, Durango, Guerrero y Ciudad de México. Tras el trámite, el presidente del Senado instruyó a solicitar el sobreseimiento de toda controversia y amparos en contra de la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

▶️ #HoyEnElSenado se realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que establece que las controversias y acciones de inconstitucionalidad no procederán en modificaciones a la Carta Magna. pic.twitter.com/2pT9TyfZ9t — Senado de México (@senadomexicano) November 1, 2024

Se publica en el DOF