Senado realizará insaculación de candidatos para la elección de juzgadores que le correspondía al Comité de Evaluación del Poder Judicial

Foto: Cuartoscuro.

El Senado de la República acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se hará cargo de realizar la insaculación de los aspirantes a una candidatura para la elección de juzgadores que dejó pendiente el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación.

“El Tribunal Electoral ha determinado que todos son de primera y, por lo tanto, todos van a la insaculación, no hay ninguna afectación, al contrario, se dio la más amplia cobertura de las personas que ahí participaron. Nosotros vamos a hacer lo que el Tribunal dice que hagamos y si nos dice no hagamos las entrevistas, van directo a la insaculación, pues no nos vamos a poner creativos, faltaba más, no vamos a desacatar lo que el tribunal determine”, detalló Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.

Fernández Noroña precisó que la insaculación se realizará el próximo viernes 31 de enero a las 12 del día en el salón de plenos de la Cámara Alta:

“La totalidad, mil y pico, que se registraron, todos van a la insaculación, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo ha ordenado. Alguien planteaba, ‘pero los que ya participaron en el Ejecutivo’, les dije, no, no, no, si el tribunal dice que todos van a la insaculación, todos van, no vamos a hacer ninguna interpretación. Literal, lo que nos ordene el tribunal, eso es lo que vamos a hacer”.

El legislador de Morena aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene ninguna posibilidad de rechazar el listado final, pues en caso de que eso se presentara, el Senado tiene la facultad de enviar la lista de candidatos al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Para el caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados, o no lo someta a trámite, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta, lo que quiere decir que quedan aprobados, los aprueben o no, por lo que la mesa directiva del Senado podrá remitir de manera directa las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral para continuar con el proceso electivo“, abundó Fernández Noroña.