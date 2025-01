Sheinbaum habla de nuevo con Trump; revela detalles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes 3 de enero que ya sostuvo una segunda llamada con Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, desde Tejupilco, Estado de México, donde se hizo entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, la mandataria precisó que en este segundo encuentro telefónico que tuvo con Trump, siempre defendió a las mexicanas y los mexicanos que están del otro lado de la frontera.

Destacó, a su vez, que dichas personas son hombres y mujeres de bien, que trabajan, héroes y heroínas que muchos dejaron a sus familias y se fueron a trabajar allá, pero que también contribuyen mucho con la economía de los Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo indicó que hablaron sobre la grave crisis de fentanilo que aqueja a los estadounidenses desde hace varios años y que buscará acabar con ella una vez que llegue a la Casa Blanca, por segunda ocasión, el próximo 20 de enero.

Precisó que Trump la cuestionó sobre si está droga afecta de igual forma a los mexicanos como lo está haciendo con los estadounidenses.

“Bueno, hay problemas en nuestro país, pero no tenemos ese problema, de que la gente esté falleciendo, los jóvenes, particularmente, por esta droga, no hay tanto abuso, eso no existe en México.” Claudia Sheinbaum / presidenta de México.