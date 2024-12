Sheinbaum responde a Trudeau:  “A México se le respeta”

Desde Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“…No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor, lo que sí es que a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales…” Claudia Sheinbaum Pardo | Presidenta de México

Señaló que Canadá, igual que Estados Unidos, tiene problemas de consumo de fentanilo.

“…Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo, y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo se han generado problemas muy graves. Entonces, tiene problemas, defunciones debidas a la adicción de opioides.” Claudia Sheinbaum Pardo | Presidenta de México



Reconoció que en México hay consumo, pero no es un problema de salud pública.

“…México las tiene en muy bajo nivel; se hizo, recientemente, una encuesta y realmente no es, no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá” Claudia Sheinbaum Pardo | Presidenta de México



La presidenta de México habló de la publicación de The New York Times.



“…Esto que sale en el New York Times de que jóvenes mexicanos o estudiantes de química que están desarrollando las drogas, no necesariamente, empezó en otro lado y que yo sepa, que haya visto, o único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos que de alguna manera muestra cómo un profesor de química, y además como si eso fuera bueno, se involucra en la producción de droga y en la venta, entonces, no conocemos hasta ahora por lo menos ese es el informe que tengo de la Secretaría de Seguridad y de todas maneras siempre hacemos investigación…” Claudia Sheinbaum Pardo | Presidenta de México

