¡Exhibido en video! SRE separa del cargo a cónsul de México en Shanghái tras escándalo

SRE releva a cónsul de México en Shanghái. Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tomó medidas tras la difusión de videos que exhibieron a Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito de México en Shanghái, gritando y amenazando a sus compañeros.

SRE separa del cargo a cónsul de México en Shanghái

La canciller Alicia Bárcena instruyó el relevo inmediato de Leopoldo Guadalupe Michel Díaz como cónsul adscrito de México en la sede consular de Shanghái.

La SRE reitera su firme compromiso de garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso para todo su personal.

Los hechos ocurridos en Shanghái no representan los valores y principios que guían al Servicio Exterior Mexicano.

La Subcomisión de Asuntos Disciplinarios ha implementado medidas de protección adicionales para garantizar la seguridad del personal y de los ciudadanos que acuden al consulado.

Michel Díaz ha sido prohibido de ingresar a las instalaciones consulares y se ha iniciado un proceso disciplinario en su contra, conforme a la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

El cónsul adscrito ya había sido notificado de su traslado a México desde el pasado 11 de julio, debido a violaciones previas a las medidas cautelares impuestas para proteger al personal consular.

La SRE mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier acto de acoso, hostigamiento o violencia.

Asimismo, la institución continuará trabajando para fortalecer los mecanismos de prevención y atención de estos casos, asegurando que los servidores públicos actúen con ética y profesionalismo.

¿Qué hizo el cónsul de México en Shanghái?

En un video compartido se muestra el momento en que Leopoldo Michel Díaz protagonizó una pelea con un integrante de la sede diplomática.

Ver más Aunque no lo crean este individuo es cónsul adscrito de México en Shanghái, se llama Leopoldo Michel Díaz, y así protagonizó esta pelea contra personal del consulado y el cónsul general. La @SRE_mx tomará medidas disciplinarias ante la situación. pic.twitter.com/En5rgCOhiv — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) August 8, 2024

“No se haga p*ndejo. Tu jefe soy yo también”, dijo con molestia el cónsul adscrito de México en Shanghái.

Al escuchar los gritos, un subordinado intentó intervenir para calmar al funcionario, pero le respondió con gritos y groserías.

“No te metas. Vete a la ch*ngada. No te metas si no quieres que te haga otra cosa”, expresó Leopoldo Michel Díaz.

Al ver que no lograba calmarse, el cónsul general de la sede diplomática, Miguel Ángel Isidro Rodríguez, decidió confrontarlo, pero también lo recibió con insultos.

“A mí no me hablas así. No me hables así porque está no es tu oficina. Yo soy tan funcionario del Gobierno de México como tú”, dijo el diplomático.

El cónsul general de México en Shanghái le dijo a Michel Díaz que “no le grites a nadie”, quien no se limitó a decir que “te parto tu m*dre” por “c*lero”.