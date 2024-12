Sube de tono el debate en el Senado; morenistas y panistas a nada de llegar a los golpes

Senado de la República. Foto: Cuartoscuro

Al finalizar el debate de las leyes secundarias de la reforma judicial se suscitó un conato de bronca en el Senado de la República, cuando el coordinador de la mayoría de Morena, Adán Augusto López y el senador Miguel Ángel Yunes se acercaron a reclamar al panista, Mario Humberto Vázquez Robles, sus palabras al intervenir en el debate.

La discusión subió de tono entre los escaños de la bancada panista y prácticamente se llegó a los golpes entre el senador de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, y el vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, tuvo que intervenir para separarlos.

Se armó la bronca en el #Senado: Adán Augusto y Enrique Vargas, cerca de los golpes tras discusión pic.twitter.com/HWXzlWcClq — Sofia Ortega (@SofiaOrtegaR) December 6, 2024

¿Por qué se desató el pleito en el Senado?

La declaración que desató la inconformidad y unas supuestas amenazas, fue la referencia al senador Miguel Ángel Yunes Márquez.

“Todo mundo sabe perfectamente que le han eliminado las órdenes de aprehensión que tenía previamente a que ustedes lo cooptaran y lo amenazaran y él concediera, cediera y las diera“, señaló Mario Humberto Vázquez Robles, senador del PAN.

Tras el desencuentro, Humberto Vázquez responsabilizó desde su escaño a la mesa directiva y al líder de la mayoría de cualquier atentado a su seguridad.

“Tengo el respaldo de mi grupo parlamentario, que fue testigo de la agresión física y verbal que acabo de tener del senado Yunes y del coordinador Adán Augusto López, y de las amenazas, hay grabaciones de ello, de las amenazas e insultos que hicieron a mi persona por haber dicho una frase, por supuesto en el calor del debate”, expresó Vázquez Robles.

“Yo quiero responsabilizar a Yunes, a Adán Augusto de mi seguridad y la seguridad de mi familia y quiero responsabilizarlo a usted presidente porque fue testigo de la agresión. Voy a interponer una denuncia formal por lo que aquí han realizado”, abundó el senador panista.

Por su parte, Adán Augusto López sostuvo sus dichos.

“La hombría no se consigue sentado en un sillón de esta honorable Cámara. Primero, yo asumo la responsabilidad de mis actos por un acto que inició de otra manera, de manera prudente a través del senador Ricardo Anaya que tiene todos mis respetos… Y sostengo lo que le dije al senador, pídale una disculpa, es un asunto de caballeros”, sostuvo el coordinador de Morena en el Senado.

“A mí no me ocupa, ni me preocupa que me vengan a amenazar que van a presentar una denuncia en mi contra, yo soy responsable de mis palabras y lo que yo digo, hasta el final, lo sostengo, desde luego que hay una diferencia con el senador y aquí, afuera, o donde guste, nosotros estamos dispuestos, al menos yo, a sostenerlo en su cara, y a solucionar cualquier diferencia que evidentemente por el contenido de sus palabras ya no es un asunto político”, finalizó diciendo Adán Augusto López Hernández.