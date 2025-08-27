GENERANDO AUDIO...

Gutiérrez Müller está nominada para la rectoría de la BUAP. Foto: Cuartoscuro

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se encuentra en el proceso de elección 2025 de su nuevo rector, cargo para el que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aparece como aspirante. La académica ocupa el número 6 de los nueve perfiles avalados por la Comisión de Auscultación de la BUAP.

¿Cuánto gana el rector de la BUAP?

Aunque no hay un documento público actualizado sobre el salario de los mandos de la BUAP en 2025, sí se localizó un tabulador de sueldos mensuales de la Universidad correspondiente a 2020. En él se detalla que el sueldo del rector de la BUAP se integra de la siguiente manera:

Salario: 89 mil 646.92 pesos

89 mil 646.92 pesos Incentivo a la productividad: mil 407.90 pesos

mil 407.90 pesos Incentivo a la permanencia: Mil 454.88 pesos

Mil 454.88 pesos Canasta básica: 562 pesos

562 pesos Bono de ayuda académica y/o administrativa: 365.30 pesos

365.30 pesos Total percepciones brutas: 93 mil 437 pesos

A esta cifra se le aplican deducciones que corresponden al fondo de pensiones y jubilaciones (4%), a la seguridad social (4%) y al ISR. Estos conceptos suman 31 mil 26.54 pesos.

El cálculo final arroja un sueldo neto mensual de: 62 mil 410.46 pesos. La percepción anual del rector de la BUAP, según el tabulador, asciende a: 748 mil 925.52 pesos.

Aspirantes a la rectoría de la BUAP 2025

La Comisión de Auscultación de la BUAP informó que además de Beatriz Gutiérrez Müller fueron propuestos otros perfiles para ocupar la rectoría. La lista de aspirantes está integrada por:

Laura Alicia Barroso Yáñez

Cesar Ricardo Cansino Ortiz

Eloísa Shengli Chilián Herrera

Salvador Galicia Isasmendi

Odorico Mora Carreón

Ricardo Paredes Solorio

Rodolfo Javier Zepeda Memijz

Lilia Cedillo, actual rectora que busca la reelección

La elección del rector o rectora forma parte del proceso institucional de la universidad, que en este 2025 definirá a la persona titular de la máxima autoridad académica.

La cónyuge del expresidente de México tiene una entrevista, la cual deberá realizarse este 27 de agosto a las 13:45 horas en Puebla.

El jueves 28 que se realizará el registro oficial de las candidaturas de los aspirantes que cumplan con los requisitos de 10:00 a 15:00 horas en el Edificio Carolino.

Las campañas iniciarán a las 9:00 horas del 29 de agosto y concluirán a las 17:00 horas del 2 de septiembre, la jornada electoral se realizará el 10 de septiembre y la validación y nombramiento de la rectora o rector será el 12 de septiembre.