¿Te saltaste el tiempo de comida en el trabajo? Conoce si puedes salir temprano

En un trabajo es común escuchar entre empleados que no pudieron salir a su tiempo de comida al preferir cumplir con los proyectos del día o terminar la carga de pendientes para que no continúen acumulándose.

Pero ¿te has preguntado si por no haber ido a ingerir tus alimentos puedes salir temprano de la oficina o centro de trabajo? Aquí en Unotv.com te resolvemos esta duda.

Es importante señalar que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la jornada de trabajo es “el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo”.

Ésta se puede clasificar en 3 tipos de jornadas:

Ahora, la duración máxima de la jornada será:

Ahora viene lo importante. El Artículo 63 de la LFT estipula que durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos.

Mientras que el Artículo 64, de la misma normativa, agrega:

Es decir, No. Si el trabajador decide no tomar su tiempo de descanso o comida, esto no significa que pueda salir antes del trabajo. El tiempo de la jornada laboral está establecido por ley o contrato, por lo que renunciar a los descansos no acorta el horario de salida. Además, es importante que los descansos se respeten por razones de salud y bienestar.