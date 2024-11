Sin subir impuestos, secretario de Hacienda proyecta ingresos récord

Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda y Crédito Público. Foto: Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, defendió ante la Cámara de Diputados la estimación de crecimiento económico de entre 2 y 3% contenida en el Paquete Económico 2025, argumentando que se basa en indicadores como el gasto en tarjetas de crédito. La proyección sería sin “necesidad de aumentar ingresos”.

“Nosotros estamos tomando en cuenta indicadores como el gasto en tarjetas de crédito, por consumo de combustible, electricidad, todos los indicadores de recaudación fiscal y ahí es en donde fincamos una expectativa de crecimiento. Tenemos que ser responsables en ese sentido y no estar haciendo cambios en la estimación de crecimiento y no estar exagerando por el lado de que ya entramos en una desaceleración”, destacó Ramírez de la O.

Además, también reconoció que México no está blindado al 100% frente a eventos globales como una guerra de gran escala, aunque descartó que estos sean los escenarios principales para la planeación económica.

“No quiere decir que estemos blindados al 100 por ciento, de que no haya una gran guerra o de que no haya algo que ahorita, por ejemplo, en Ucrania, lo que les podemos decir es que la planeación que hacemos tiene que estar fincada por lo razonable, no los escenarios extremos”

Morena y aliados respaldan y reconocen que no se aumentarán impuestos

En contraste, legisladores de Morena y sus aliados defendieron el proyecto. Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena, destacó que la recaudación tributaria prevista para 2025 será histórica, alcanzando 5.3 billones de pesos, lo que equivale al 14.6% del PIB, sin necesidad de aumentar impuestos.

“Se logra un ingreso total de 9.3 billones de pesos que se sustenta principalmente en una recaudación tributaria que llegará a 5.3 billones de pesos, que representa 14.6% del PIB, una proporción que nunca se había logrado, esto sin aumentar impuestos”, Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena

Por su parte, Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, subrayó que la política social sigue siendo el eje del presupuesto, señalando que 30 de los 35 millones de hogares en México reciben al menos un programa social, lo que ha contribuido a sacar a 9 millones de personas de la pobreza.

Tras más de tres horas de comparecencia, el secretario de Hacienda concluyó su participación en el pleno, reiterando su confianza en los fundamentos del Paquete Económico 2025 como una herramienta para sostener el crecimiento y la estabilidad del país.

Oposición critica proyecciones de crecimiento y ajustes presupuestales

Durante la comparecencia, legisladores de oposición cuestionaron las proyecciones del gobierno federal. El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, calificó como “fantasiosa” la estimación de crecimiento, señalando que organismos internacionales sitúan el incremento del PIB mexicano en apenas 1.3%.

“Una expectativa fantasiosa, dicen que creceremos el próximo año entre el 2 y 3% del PIB, nada más falso, tan sólo hay que ver las expectativas de organismos internacionales financieros y de calificadoras evaluadoras crediticias que han colocado el crecimiento de México en por lo menos 1.3%”, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN.

Por su parte, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, criticó la reducción de recursos para universidades públicas incluida en el proyecto, cuestionando de dónde saldrán los fondos para compensar esos recortes.