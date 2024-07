¡Al Olimpo! Voluntarias mexicanas ponen su granito de arena en los Juegos Olímpicos de Paris 2024

El equipo de voluntarias mexicanas está listo para hacer historia en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Estas mujeres demuestran su pasión y compromiso, al ser seleccionadas para formar parte del cuerpo de voluntarios en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

En la Basílica del Sagrado Corazón, Natalia Jaime, voluntaria de los Juegos Olímpicos, recuerda su infancia:

Desde el mirador de Montmartre, Cecilia Vargas contempla la ciudad de París y siente que su sueño se ha hecho realidad.

“Cuando fueron las olimpiadas de Barcelona yo decía ‘yo quiero ir a las olimpiadas de Barcelona’, ciertamente no soy atleta, pero siempre me ha gustado poner mi granito de arena para cualquier evento, entonces me gusta ser voluntaria cuando hay eventos deportivos, culturales y me gusta participar”.

Andrea Flores es otra integrante del equipo olímpico de voluntarias. Después de un vuelo de más de día y medio desde México, llegó a París con la misma ilusión.

“Yo desde pequeña dije: ‘quiero ir a unos juegos olímpicos’, pero nunca especifiqué de qué manera. Estaba con mi familia y llegó un correo ‘bueno, felicitaciones, te aceptamos para esta oportunidad’ de ¡wow! ¡El evento deportivo más grande de la historia e imagínate! Me quedé sin palabras, no sabía si reaccionar, incluso quería cerciorarme si era real, me lo mandaron, no me lo mandaron”.

Andrea Flores, voluntaria de los Juegos Olímpicos Paris 2024