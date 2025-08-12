GENERANDO AUDIO...

¿Qué hacer en caso de que se cancelen tu vuelo? Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla los derechos de los pasajeros en México ante la cancelación o retraso de vuelos, según la Ley de Aviación Civil y también la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Procedimiento para solicitar reembolso o vuelo sustituto

Solicitar por escrito el reembolso o vuelo alternativo Pedir alimentos, bebidas y hospedaje si la espera es prolongada Contactar a Profeco en caso de incumplimiento: Módulos en aeropuertos

Correo: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Teléfonos: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Derechos ante retraso o cancelación atribuible a la aerolínea

Cuando el retraso también supera las cuatro horas o el vuelo se cancela por responsabilidad de la aerolínea, el pasajero puede elegir entre:

Reembolso total o parcial del boleto más una indemnización mínima del 25% del precio pagado

del precio pagado Transporte sustituto en el primer vuelo disponible

Vuelo en fecha posterior al mismo destino

Alimentos, alojamiento y transporte terrestre cuando la espera implique pernocta

La compensación económica debe entregarse en un máximo de 10 días naturales tras la reclamación.

Retrasos y compensaciones mínimas

Por otra parte, podemos hablar de las compensaciones mínimas:

De 1 a 2 horas : descuentos para vuelos posteriores o alimentos y bebidas

: descuentos para vuelos posteriores o alimentos y bebidas De más de 2 y menos de 4 horas : descuento no menor al 7.5% del precio del boleto

: descuento no menor al 7.5% del precio del boleto Más de 4 horas o cancelación: reembolso o transporte sustituto más 25% de compensación

Información y obligaciones de la aerolínea

La aerolínea debe:

Proporcionar información clara y veraz sobre causas de retrasos o cancelaciones

Incluir tarifas, impuestos y también cargos en el precio total del boleto

Informar políticas de compensación y derechos del pasajero

Avisar cambios de itinerario con al menos 24 horas de anticipación

Otros derechos del pasajero

Finalmente, cabe recordar que los pasajeros tienen otros derechos como: