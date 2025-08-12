Vuelo cancelado en México: cómo pedir reembolso o transporte alternativo, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla los derechos de los pasajeros en México ante la cancelación o retraso de vuelos, según la Ley de Aviación Civil y también la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Procedimiento para solicitar reembolso o vuelo sustituto

  1. Solicitar por escrito el reembolso o vuelo alternativo
  2. Pedir alimentos, bebidas y hospedaje si la espera es prolongada
  3. Contactar a Profeco en caso de incumplimiento:

Derechos ante retraso o cancelación atribuible a la aerolínea

Cuando el retraso también supera las cuatro horas o el vuelo se cancela por responsabilidad de la aerolínea, el pasajero puede elegir entre:

  • Reembolso total o parcial del boleto más una indemnización mínima del 25% del precio pagado
  • Transporte sustituto en el primer vuelo disponible
  • Vuelo en fecha posterior al mismo destino
  • Alimentos, alojamiento y transporte terrestre cuando la espera implique pernocta

La compensación económica debe entregarse en un máximo de 10 días naturales tras la reclamación.

Retrasos y compensaciones mínimas

Por otra parte, podemos hablar de las compensaciones mínimas:

  • De 1 a 2 horas: descuentos para vuelos posteriores o alimentos y bebidas
  • De más de 2 y menos de 4 horas: descuento no menor al 7.5% del precio del boleto
  • Más de 4 horas o cancelación: reembolso o transporte sustituto más 25% de compensación

Información y obligaciones de la aerolínea

La aerolínea debe:

  • Proporcionar información clara y veraz sobre causas de retrasos o cancelaciones
  • Incluir tarifas, impuestos y también cargos en el precio total del boleto
  • Informar políticas de compensación y derechos del pasajero
  • Avisar cambios de itinerario con al menos 24 horas de anticipación

Otros derechos del pasajero

Finalmente, cabe recordar que los pasajeros tienen otros derechos como:

  • Sobreventa: elegir beneficios equivalentes a una cancelación
  • Personas con discapacidad: transportar sin costo sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas o bastones
  • Infantes: menores de dos años viajan sin pago de tarifa (sin asiento ni equipaje)
  • Animales domésticos: cumplimiento de requisitos para perros y gatos en cabina o apoyo emocional
  • Equipaje: documentar sin costo 15 o 25 kg según la aeronave, más dos piezas de mano de hasta 10 kg
  • Pérdida o también avería de equipaje: indemnización de hasta 80 UMA para equipaje de mano y 150 UMA para equipaje facturado

