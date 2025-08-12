Vuelo cancelado en México: cómo pedir reembolso o transporte alternativo, según Profeco
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla los derechos de los pasajeros en México ante la cancelación o retraso de vuelos, según la Ley de Aviación Civil y también la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Procedimiento para solicitar reembolso o vuelo sustituto
- Solicitar por escrito el reembolso o vuelo alternativo
- Pedir alimentos, bebidas y hospedaje si la espera es prolongada
- Contactar a Profeco en caso de incumplimiento:
- Módulos en aeropuertos
- Correo: denunciasprofeco@profeco.gob.mx
- Teléfonos: 55 5568 8722 y 800 468 8722
Derechos ante retraso o cancelación atribuible a la aerolínea
Cuando el retraso también supera las cuatro horas o el vuelo se cancela por responsabilidad de la aerolínea, el pasajero puede elegir entre:
- Reembolso total o parcial del boleto más una indemnización mínima del 25% del precio pagado
- Transporte sustituto en el primer vuelo disponible
- Vuelo en fecha posterior al mismo destino
- Alimentos, alojamiento y transporte terrestre cuando la espera implique pernocta
La compensación económica debe entregarse en un máximo de 10 días naturales tras la reclamación.
Retrasos y compensaciones mínimas
Por otra parte, podemos hablar de las compensaciones mínimas:
- De 1 a 2 horas: descuentos para vuelos posteriores o alimentos y bebidas
- De más de 2 y menos de 4 horas: descuento no menor al 7.5% del precio del boleto
- Más de 4 horas o cancelación: reembolso o transporte sustituto más 25% de compensación
Información y obligaciones de la aerolínea
La aerolínea debe:
- Proporcionar información clara y veraz sobre causas de retrasos o cancelaciones
- Incluir tarifas, impuestos y también cargos en el precio total del boleto
- Informar políticas de compensación y derechos del pasajero
- Avisar cambios de itinerario con al menos 24 horas de anticipación
Otros derechos del pasajero
Finalmente, cabe recordar que los pasajeros tienen otros derechos como:
- Sobreventa: elegir beneficios equivalentes a una cancelación
- Personas con discapacidad: transportar sin costo sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas o bastones
- Infantes: menores de dos años viajan sin pago de tarifa (sin asiento ni equipaje)
- Animales domésticos: cumplimiento de requisitos para perros y gatos en cabina o apoyo emocional
- Equipaje: documentar sin costo 15 o 25 kg según la aeronave, más dos piezas de mano de hasta 10 kg
- Pérdida o también avería de equipaje: indemnización de hasta 80 UMA para equipaje de mano y 150 UMA para equipaje facturado