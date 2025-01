Cada año, durante el Super Bowl, se registra un aumento significativo en el consumo de aguacate, particularmente en Estados Unidos.

Este fenómeno no es casual, sino el resultado de varios factores culturales, económicos y comerciales que han consolidado al aguacate como un ingrediente imprescindible en las fiestas de este evento deportivo.

El guacamole, preparado con aguacates, es una de las botanas más consumidas durante el Super Bowl. Su versatilidad, sabor y facilidad de preparación lo han convertido en un clásico para acompañar con totopos y otras botanas.

Además, su frescura contrasta con los alimentos típicos del evento, como alitas y pizzas.

Según datos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), más del 90% del aguacate consumido en Estados Unidos durante el Super Bowl proviene de México, específicamente del estado de Michoacán, la única región autorizada para exportar aguacate a ese país.

El éxito del aguacate en el Super Bowl no sólo se debe a su sabor, sino también a campañas de marketing inteligentes. Desde 2015, Avocados From Mexico, una organización que promueve el consumo de aguacate mexicano en Estados Unidos, ha invertido millones de dólares en comerciales transmitidos durante el Super Bowl. Estos anuncios han sido clave para asociar el aguacate con la cultura de las fiestas deportivas.

