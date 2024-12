Año Nuevo 2025: ¿Qué horario tendrán Walmart, Bodega Aurrerá y Chedraui este 31 de diciembre y 1 de enero?

Varios supermercados adaptarán sus horarios por Año Nuevo. Foto: Shutterstock

Si con las prisas no alcanzaste a surtir tu despensa antes de Año Nuevo, y no quieres hacer fila este martes, sólo te queda esperar al miércoles para hacer tus compras. Como no todos darán servicio normal, te decimos cuáles serán los horarios de Walmart, Bodega Aurrera y Chedraui este 31 de diciembre y 1 de enero.

Algunas tiendas y supermercados acostumbran no abrir sus puertas el 1 de enero, a fin de permitir que sus trabajadores descansen, pues también se trata de una fecha en la que baja la actividad en toda la ciudad, por la celebración del día anterior.

¿Qué horario tendrán Walmart, Chedraui y Bodega Aurrera este Año Nuevo?

Si se necesitas algo para el recalentado de Año Nuevo, o si debes surtir tu despensa para enero, estos supermercados darán servicio de forma diferente a lo usual, regularmente cerrando tarde en Nochevieja y abriendo después de horario el 1 de enero:

Walmart 31 de diciembre: 7:00 a 21:00 horas 1 de enero: 10:00 a 21:00 horas

Bodega Aurrera 31 de diciembre: 9:00 a 20:00 horas 1 de enero: 9:00 a 21:00 horas

Chedraui 31 de diciembre: 7:00 a 20:00 horas 1 de enero: 10:00 a 20:00 horas



Además, ten en cuenta que el cierre de las tiendas Chedraui, Supercito Chedraui y Chedraui Selecto varían entre sí, dependiendo de su ubicación, por lo que hay algunas que cierran regularmente a las 22:00, 23:00 y 00:00 horas.

Por otro lado, Sam’s Club y Soriana abrirán el miércoles hasta las 10:00 horas, aunque podría haber cambios según la sucursal, luego de cerrar a las 18:00 y 20:00 horas, respectivamente, este martes. Los Oxxo y Seven Eleven seguirán atendiendo sin interrupción las 24 horas del día.

En tanto que cadenas como Costco y Liverpool, ésta última en el segmento de las tiendas departamentales, permanecen cerradas el 1 de enero, reanudando sus labores hasta el jueves 2 de enero, por lo que, si tienes que ir, toma tus previsiones.