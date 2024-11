Black Friday 2024: diferencias entre oferta y promoción

Este Black Friday diferencia entre oferta y promoción. Foto: Shutterstock

Si ya te estás preparando para el Black Friday 2024, que se realizará el próximo 29 de noviembre, recuerda tener mucho cuidado de no caer en trampas. Para ello, en Unotv.com te decimos cuáles son las diferencias entre una oferta y una promoción.

Como seguramente ya sabes, cada año en Estados Unidos las tiendas inauguran la temporada de compras navideñas con el Black Friday, o viernes negro, en que los comercios ponen sus productos en rebajas significativas y que desde hace algún tiempo se ha implementado en nuestro país.

¿Cuál es la diferencia entre oferta y promoción?

Ya sea por el Black Friday, el Buen Fin, el Cyber Monday, del próximo 2 de diciembre, o cualquier otro evento de este tipo, lo ideal es que siempre te cerciores de que los tratos y compras que hagas sean lo que más te conviene, así aprovecharás tu dinero al máximo.

Aunque más adelante entraremos en las recomendaciones para sobrevivir a un evento comercial de este tipo, lo mejor es empezar con la diferencia entre una oferta y una promoción, para que ya sepas desde antes qué esperar.

Oferta: al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), destaca que en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) su artículo 46 apunta que una oferta es simplemente cuando un producto o servicio se ofrece a un precio menor al regular.

También podrías encontrarlas como “barata”, “ganga”, “remate” o “descuento”, sin importar el porcentaje que éste signifique.

Aquí entrarían las clásicas rebaja de etiqueta roja de las tiendas de ropa, donde encontrarás prendas con entre 30 y 70% de descuento.

Promoción: por otro lado, las promociones se refieren a la práctica comercial en que, adicional a lo que se adquirirá, se ofrece algún bien o servicio adicional, ya sea gratuito o a precio rebajado, o algo adicional del mismo producto.

También se incluyen en este concepto aquellas ocasiones en que con la compra de tal producto recibes también acceso a alguna rifa, sorteo o concurso, que, aunque no recibirás al instante el regalo que quisieras, sí lo tendrás.

En este caso, figuran, por ejemplo, cuando compras un automóvil y te ofrecen regalarte un año del seguro, o la instalación de la alarma, recibiendo un bien o servicio adicional, aunque no recibas una rebaja en el precio. También cuando el shampoo incluye 15% más de producto.

¿Cómo sobrevivir a las rebajas y promociones?

Por otro lado, en su Revista del Consumidor, la Profeco apunta algunos consejos para que el participar en un evento como el Black Friday no te deje sin dinero en la cartera.

Evitar las compras por impulso, pensando si realmente lo necesitas

Compara precios y proveedores, desde antes, para que no caigas en un engaño

Realiza tus compras en establecimientos formales, para tener protección ante un desperfecto.

Cerciórate de que realmente sean ofertas, podrían sólo ofrecerte facilidades de pago

Lee los términos y condiciones de la oferta, checa que estas no hayan perdido vigencia y que sí tengan existencias.

Revisa el producto, aunque se trate de una oferta, no deben darte algo defectuoso o que no cumpla lo que promete

Siguiendo estos consejos, y sin olvidar la diferencia entre oferta y promoción, no tendrás problemas para participar en el Black Friday 2024. Aunque también recuerda que si no lo necesitas, no tienes que gastar ni endeudarte.