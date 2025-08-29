GENERANDO AUDIO...

Se lanzará un billete conmemorativo este Buen Fin. Fotos: Cuartoscuro

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, convirtiéndose en la edición más extensa del programa, con una duración de cinco días. Este evento, organizado por la Secretaría de Economía, busca superar la cifra alcanzada en 2024 de 172.9 millones de pesos en ventas.

Buen Fin 2025 será de cinco días

La edición 2025 tendrá una duración mayor a la de años anteriores. De acuerdo con los organizadores, las fechas oficiales del programa serán del 13 al 17 de noviembre.

Empresas que participan en el Buen Fin 2025

Entre las novedades de esta edición se encuentra la incorporación de nuevas empresas.

OXXO. Las tiendas de conveniencia participarán por primera vez sumándose a la estrategia del Plan México

Hecho en México. La campaña de esta entrega reforzará esta marca y el modelo de prosperidad compartida. El sello estará presente porque el objetivo es impulsar los productos nacionales, así como mostrar a empresas nacionales y emprendedores locales

Posible adhesión de Walmart de México. Su regreso, tras su salida del programa en 2019, aumentaría las opciones de compra para los consumidores durante los cinco días de promociones

En esta edición también se dará prioridad a la inclusión de MiPymes, con la finalidad de fortalecer a los negocios locales y fomentar la derrama económica en diferentes regiones del país.

Más planes para el Buen Fin 2025

El programa contará con distintas actividades y medidas adicionales:

La Lotería Nacional lanzará un billete conmemorativo

lanzará un billete conmemorativo Se ofrecerán capacitaciones a negocios participantes para optimizar su desempeño durante el evento

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) supervisará que se cumplan los descuentos y promociones, además de atender quejas y aclaraciones.

El Buen Fin 2025 se presenta como una plataforma para el consumo interno con respaldo de empresas, comercios locales y autoridades federales, en busca de consolidar al programa como uno de los principales motores de ventas en México.

