No pierdas tu ahorro de la Subcuenta de Vivienda. FOTO: Cuartoscuro

Tienes opciones para retirar el dinero de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit, si no lo has utilizado para adquirir tu casa es momento de que conozcas cómo puedes retirarlo, en Uno TV te damos información que te puede servir.

Si vas a solicitar tu dinero de la Subcuenta de Vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), debes considerar el régimen en donde te encuentras.

A lo largo de la vida laboral como trabajadores realizamos un ahorro en la Subcuenta de Vivienda individual, donde la persona que te emplea realiza un depósito bimestral del 5% de tu salario integrado, monto que no es descontado del salario y que al acumularse genera rendimientos de largo plazo.

El uso del dinero acumulado se prevé para:

La adquisición de una vivienda

Compra de un terreno

Construcción

Mejora del hogar

Pago de hipoteca

Sin embargo, si no llegas a utilizar el dinero para los fines mencionados, cuando realices tu retiro laboral puedes reclamarlo.

Opciones para retirar tu dinero de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit

Te compartimos las opciones legales para realizar el retiro de tu ahorro.

Si te encuentras en trámites de tu jubilación o te pensionas, debes tomar en cuenta el régimen donde te ubicas:

Para los que se encuentran en el régimen de la Ley del 73

Todos los trabajadores que iniciaron su vida laboral antes del 1 de julio de 1997, pueden reclamar de forma directa el saldo de tu Subcuenta de Vivienda, los recursos se entregan directamente a tu cuenta bancaria junto con los rendimientos generados.

Si ya cuentas con tu resolución de pensión emitida por el IMSS, puede iniciar tu trámite a través de tu Afore o del Infonavit.

Para los que se encuentran en el régimen de la Ley del 97

Todos los trabajadores que iniciaron su vida laboral a partir del 1 de julio de 1997, el dinero se transfiere a tu Afore para sumarse al monto de tu pensión, al momento de retirar tu Afore ya tendrá incluidos los fondos de la Subcuenta de Vivienda.

Aunque debes de tomar en cuenta que, si tienes recursos en el Fondo de Ahorro 1972-1992 o en la Subcuenta de Vivienda 1992, debes solicitar su devolución directamente al Infonavit.

Debes tomar en cuenta que también requieres tener tu resolución de pensión emitida por el IMSS, y presentar la documentación requerida (Identificación oficial vigente, estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria a tu nombre y Firma Electrónica Avanzada vigente más conocida como e.firma).

Retiro de la Subcuenta de vivienda por fallecimiento

Si el trabajador fallece antes de haber utilizado su crédito para la vivienda, sus beneficiarios pueden realizar el retiro de la misma, con los documentos que se les requieren: acta de defunción, identificación oficial del beneficiario y documento que acredite su relación con el finado.

Retiro anticipado

Si vas a retirarte del mercado laboral de manera anticipada o ya cumpliste los 65 años sin utilizar tu ahorro, puedes solicitar la devolución de tu dinero, solo con presentar tu CURP, número de seguridad social y estado de cuenta bancario.

Precauciones en el Infonavit

Toma en cuenta que los trámites son de manera gratuita y sin necesidad de intermediarios, se pueden iniciar en Mi Cuenta Infonavit.

También debes considerar que la cuenta CLABE bancaria que proporciones tenga la capacidad para recibir los depósitos de la cantidad que se te va a regresar.

Aunque no existe un tiempo máximo para solicitar la devolución de tu saldo luego de haber obtenido tu dictamen de la pensión, si en un periodo de 9 años no has solicitado la evolución de tu dinero, Infonavit te enviará un mensaje vía SMS o correo electrónico.

El mensaje consistirá en un aviso donde se detallen los requisitos y canales de atención para hacerlo.

Es importante mantener actualizados tus datos en Mi Cuenta Infonavit para recibir notificaciones y facilitar el proceso.