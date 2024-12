¿Qué pasajeros están EXENTOS de pagar la TUA y quiénes pueden pedir el reembolso de la tarifa?

Hay quienes no tienen que pagar la TUA para viajar en avión. Foto: Shutterstock

Mientras ya se están actualizando los costos que tendrá en 2025 la TUA en cada aeropuerto del país, destaca que algunas personas están exentas de pagarla, mientras otras pueden recibir el reembolso.

Aunque no tienes que hacer el pago directamente a la terminal aérea de donde saldrá tu vuelo, la aerolínea en la que viajas es la que regularmente se encarga de cobrarte el importe y trasladarlo al aeropuerto correspondiente.

¿Quiénes no tienen que pagar la TUA en el aeropuerto?

Como seguramente ya sabes, cada que abordas un avión tienes que pagar una Tarifa de uso de Aeropuerto (TUA) por la utilización de las instalaciones, así como lo necesario para que el personal se encargue de tu equipaje, éste sea revisado por seguridad, y se realice el mantenimiento de las instalaciones, entre otras cosas.

Por ello, en todo aeropuerto del país es necesario pagar esta tarifa, que varía según la terminal que se trate, así como si tu viaje será a algún destino nacional o internacional, mientras que éstas se actualizan conforme el Índice de Precios al Consumidor para el Total de los Consumidores Urbanos de Estados Unidos, publicado por el Banco de la Reserva Federal (FED).

Sin embargo, como ya mencionamos, hay algunas personas que están exentas de su pago, lo que aplica para:

Menores de dos años

Representantes y agentes diplomáticos extranjeros

Personal técnico aeronáutico en comisión de servicio

Pasajeros provenientes del extranjero con escala en México menor a 24 horas

Por ejemplo, la aerolínea Viva destaca que en el caso de los que realicen alguna escala de conexión en aeropuertos del país, sólo pagarán la TUA en el primer aeropuerto. A lo que Aeroméxico suma el hecho de que, aunque tienes que pagar la tarifa en tu ida a España, por ejemplo, no tendrás que pagarla de regreso, pues éste es un cobro nacional.

¿Quiénes pueden pedir el reembolso de la TUA?

Por otro lado, aunque podrías no estar entre quienes no están obligados a pagar la TUA, sí en el caso de quienes pueden solicitar el reembolso de este importe y, por lo mismo, no pagarla al final, algo que sólo aplica para algunas personas.

En este caso, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), destaca que únicamente pueden pedir la devolución de la tarifa aquellos pasajeros que cancelaron su vuelo hasta 24 horas después de la compra del boleto, con lo que recibirá el importe en efectivo, transferencia bancaria o crédito electrónico, según prefiera.

Ahora que, por otro lado, Volaris destaca que, aunque ya hayan pasado las 24 horas, si al final no abordaste tu avión por alguna razón fuera del alcance de la aerolínea, tienes hasta 30 días después del vuelo para pedir la devolución, aunque en este caso sólo será en crédito electrónico para futuros viajes.

En tanto que Aeroméxico cuenta con una opción similar, con plazo de hasta 12 meses, pero sólo aplica para los pasajeros con tarifa flexible, y puede ser solicitada directamente en su página web, mientras que en los otros casos es por correo electrónico.