SAT avisa: más de 11 mil pesos de multa si no activas tu Buzón Tributario

Dicen que no hay plazo que no se cumpla, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que la fecha para habilitar el buzón tributario es hasta el 31 de diciembre de 2024, así que, para que no te ganen las prisas, recuerda activarlo si no quieres hacerte acreedor a una multa que puede ser de hasta 11 mil pesos.

¿Qué es el Buzón Tributario?

El Buzón Tributario funciona como un canal de comunicación directa entre el SAT y los contribuyentes. Tiene el objetivo de simplificar las notificaciones de los actos administrativos y el envío de mensajes de interés de manera eficiente y segura. Al habilitar este recurso, los contribuyentes acceden a un portal privado y personalizado que ofrece diversos beneficios y se convierte en una herramienta útil para el cumplimiento de las obligaciones y trámites fiscales, proporcionando información valiosa que facilita el proceso a los contribuyentes.

¿Qué pasa si no doy de alta mi Buzón Tributario?, ¿de cuánto es la multa?

Como te lo informamos hace meses, el SAT decidió extender el plazo a las personas físicas y morales debido a las dificultades que enfrentaron algunos contribuyentes para activar su Buzón Tributario antes del 31 de diciembre de 2023, y se cambió la fecha para antes del 31 de diciembre de 2024.

El plazo está por vencer, así que no puedes relajarte porque la multa por no cumplir esta obligación oscila entre los 3 mil 850 y 11 mil 540 pesos, según el Código Fiscal de la Federación (CFF).

¿Para quién es obligatorio el Buzón Tributario?

Es importante señalar que la obligación de habilitar el Buzón Tributario aplica a todos los inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con excepciones para:

Personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de cancelados, por estar relevados.

Tienen la opción de hacerlo o no:

Personas físicas, sin obligaciones fiscales, sin actividad económica y los asalariados y asimilados a salarios con ingresos anuales en el ejercicio inmediato anterior menores a 400 mil pesos.

¿Cómo activar tu Buzón Tributario?

Activar tu Buzón Tributario es un proceso sencillo. Te explicamos cómo hacerlo:

Accede al portal del SAT y selecciona la opción “Ejecutar en Línea” Autentícate utilizando tu contraseña o e.firma Ve al menú de accesos rápidos y haz clic en el ícono de “configuración” Proporciona uno o más correos electrónicos y un número de teléfono celular Verifica los datos ingresados y selecciona “Continuar” Confirma el registro de los medios de contacto cuando el sistema lo solicite Una vez concluido, imprime tu acuse de registro Importante: debes confirmar tu correo electrónico y número de celular en un plazo no mayor a 72 horas, o de lo contrario el registro será cancelado.

¿Por qué es importante tener tu Buzón Tributario activo?

Además de evitar sanciones económicas, contar con un Buzón Tributario activo te ofrece beneficios clave:

Organización fiscal : sólo recibirás información relevante para tu régimen fiscal

: sólo recibirás información relevante para tu régimen fiscal Ahorro de tiempo : facilita trámites que antes eran presenciales

: facilita trámites que antes eran presenciales Comunicación eficiente : asegura la correcta interacción con el SAT

: asegura la correcta interacción con el SAT Resoluciones inmediatas : el SAT puede responder con mayor rapidez a tus consultas o trámites

: el SAT puede responder con mayor rapidez a tus consultas o trámites Cumplimiento fiscal: tendrás información útil para mantener al día tus obligaciones tributarias

Aunque tienes hasta antes del 31 de diciembre de 2024 para completar este trámite, es recomendable que no esperes al último momento. La activación del Buzón Tributario no sólo te ayudará a evitar multas costosas, sino que también facilitará tu relación con el SAT y mejorará la gestión de tus obligaciones fiscales.