Te quedaste sin empleo y tienes un crédito hipotecario: ¿Qué debes hacer?

Cinco, siete, 10, 15 o 20 años…adquirir un crédito hipotecario es un compromiso de varios años que implica pagos puntuales.



Sin embargo, eventos inesperados como quedarse sin trabajo pueden impedir cumplir con las obligaciones y tener que usar el seguro de desempleo.

“En aquellas situaciones en donde el titular de crédito pierde un empleo de forma involuntaria; en el caso de los asalariados y de los independientes que trabajen y puedan obtener sus recursos de forma particular, cuando tengan una incapacidad temporal que les limite poder obtener ingresos para pagar la mensualidad, se aplica este seguro y el beneficio que tiene es que el banco va a pagar puntualmente las mensualidades completas interés capital y seguros en esos tiempos de periodo en donde el cliente no puede pagar las mensualidades” Manuel Muñoz | Especialista en créditos hipotecarios, Creditaria México

Así es, todos aquellos que se han quedado sin trabajo, pero cuentan con un crédito hipotecario tienen un seguro de desempleo y para el caso de los créditos Infonavit existe una modalidad que también los ampara.

“En esta particularidad consiste en que lo que tienes ahorrado en Subcuenta de vivienda funge como un seguro de desempleo y en el momento en que desafortunadamente el titular del crédito pierda el empleo (ligar con) la institución financiera le va a pedir al Instituto que tome el dinero de la subcuenta de vivienda y que con esa cantidad pague la mensualidad del crédito, esto va a suceder hasta que pasen dos cosas: hasta que se agote lo que tiene ahorrado en la subcuenta de vivienda o hasta que se vuelva a emplear u obtener ingresos para pagar de forma individual la mensualidades del financiamiento” Manuel Muñoz | Especialista en créditos hipotecarios, Creditaria México



Pero ¡ojo! Es importante leer las pólizas que se firman y sobre todo revisar las cláusulas y condiciones para hacerlo válido.



Número 1. El seguro solo es válido por despido



“Que efectivamente el titular del crédito haya perdido el empleo de forma involuntaria, hay una cláusula en especial en la mayoría de las instituciones financieras, mencionan que si es por una renuncia voluntaria y es por mutuo acuerdo no es aplicable este beneficio de cobertura” Manuel Muñoz | Especialista en créditos hipotecarios, Creditaria México



Número 2. El seguro de desempleo puede tardar 30, 60 o 90 días para poder empezar a cubrir las mensualidades.

“No en automático se va a dar no, no me quedé desempleada y ese mismo mes va a empezar la aseguradora a cubrir, sino va a haber un proceso de por medio, entonces es muy importante considerar el seguir cubriendo si tengo la capacidad mi mensualidad correspondiente” Enma García | Especialista en créditos hipotecarios, Creditaria México



Número 3. Los meses que cubre el seguro de desempleo varían dependiendo de la institución financiera.

“Tres, seis o nueve meses en donde la institución financiera paga puntualmente la mensualidad completa, interés capital y seguros y está la va a poder utilizar durante toda la vigencia del crédito” Manuel Muñoz | Especialista en créditos hipotecarios, Creditaria México



Los especialistas recomiendan no confiarse y ser prevenidos, tener un colchón de por lo menos dos o tres mensualidades y sobre todo mantener un buen historial de pagos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Si se da el vencimiento del plazo máximo y todavía sigo desempleado pues ya propiamente caemos a un tema de cartera vencida, entonces es muy importante cuidar con la institución cuál va a ser el tiempo máximo y cuál va a ser el proceso para hacer el reclamo correspondiente” Enma García | Especialista en créditos hipotecarios, Creditaria México



Al momento de tramitar un crédito hipotecario están incluidos tres seguros: seguro de vida, seguro de daños y un seguro de desempleo, el seguro de desempleo no tiene costo para el titular del crédito, si se tiene alguna duda, es importante revisar la tabla de amortización donde se desglosa a detalle los pagos a realizar.