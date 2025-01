Tras anuncio de suspensión, Mexicana mantiene rutas aéreas a Acapulco e Ixtapa: Sectur Guerrero

Pese al anuncio hecho este domingo por la aerolínea Mexicana de Aviación sobre la suspensión de rutas a 8 destinos de México, incluyendo Acapulco e Ixtapa, el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, aseguró que éstas se mantienen activas.

El funcionario estatal sostuvo que, al darse a conocer la noticia, se comunicó con la titular de Turismo del Gobierno de México, Josefina García Rodríguez Zamora, quien garantizó la permanencia de las rutas.

“Mexicana está haciendo una reestructura, pero todavía no han determinado ni anunciado de manera oficial las rutas que se van a suspender o reestructurar. Yo estuve en comunicación con la secretaria de Turismo y ella me comentó desde ayer en la noche que las rutas iban a continuar, que no había ningún cambio.”

Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo de Guerrero