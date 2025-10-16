Vínculo entre ataque en Tijuana, reunión Rubio y visas revocadas

GENERANDO AUDIO...

En Playas de Tijuana se registró un ataque contra la Fiscalía General del Estado que, según la analista Alejandra Cullen, muestra a un crimen organizado con “tecnología de punta” y capacidad de agresión. Conectó ese hecho con otros tres ejes: el ataque en la frontera, la reunión entre el canciller y Marco Rubio, y la revocación de visas de políticos mexicanos por parte de Estados Unidos.

En su participación en Noticias en Claro, Alejandra Cullen explicó que la reunión con Marco Rubio buscó demostrar el cumplimiento de México frente a la amenaza de aranceles que podrían entrar en vigor el 1 de noviembre. También abordó las visas revocadas, señalando que EE.UU. tendría una lista de entre 50 y 100 políticos bajo sospecha, principalmente de Morena, y que la medida se maneja en una cuerda aparte.

Alejandra Cullen planteó que los tres hechos están vinculados en un marco de seguridad y presión bilateral: el ataque reciente parece un golpe del crimen organizado contra la Fiscalía, un “foco rojo” por su cercanía a la frontera; la reunión del canciller con Marco Rubio habría servido para mostrar que México cumple con los acuerdos para evitar aranceles; y las visas revocadas son una herramienta separada de Estados Unidos para sancionar a políticos con presuntas relaciones con el narcotráfico. Cullen destacó que México ha mostrado “disciplina” en detenciones y que la postura estadounidense prioriza la relación bilateral sobre las diferencias ideológicas. También advirtió sobre los riesgos de errores o abusos en la información que sustenta las restricciones migratorias y de visado.

Cullen recordó que hay reportes de 30 mil detenidos con prisión preventiva oficiosa y que EE.UU. mantiene filtraciones sobre políticos bajo observación. La supuesta lista de políticos oscila entre 50 y 100 nombres, mayoritariamente de Morena.

La analista indicó que la presidencia y el gobierno mexicano priorizan la gobernabilidad interna y es difícil que actúen contra figuras de su propio partido, mientras que EE. UU. usa la revocación de visas como presión y sanción.

Alejandra Cullen concluyó que habrá que seguir cómo reaccionan ambas partes y qué efectos tendrán estas medidas en la seguridad fronteriza y la política interna.