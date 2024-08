La detención del “Mayo” Zambada en EU muestra desconfianza con México

El Gobierno de México explicó que no tuvo ninguna intervención en la detención del “Mayo” Zambada, acusado de narcotráfico, quien fue apresado por las autoridades estadounidenses en Texas, sin embargo, se han creado especulaciones sobre la actuación de los entes de Estados Unidos que realizaron el operativo sin el aviso a las autoridades mexicanas.

Alejandra Cullen, en colaboración con UnoTV.com, considera que se trata de un tema muy delicado, debido a que se trata de una señal que manda Estados Unidos a México con la detención del “Mayo” Zambada sin su colaboración.

Aunque se sabe que el país del norte no ingresó a territorio nacional para detener a Zambada, tampoco hay pruebas de que entrara para extraerlo.

“En última estancia, Estados Unidos negoció directamente con el presunto narcotraficante. No hay indicios de que Estados Unidos haya intervenido en territorio nacional para agarrar o extraer a estos individuos, sino, más bien que, ellos llegaron a Estados Unidos y allá se entregaron, todo a espaldas del Gobierno Mexicano”. Alejandra Cullen, analista política.

Desconfianza entre Estados Unidos y México

El acto que hizo Estados Unidos es prácticamente una forma de manifestar que, si México no coopera con ellos, no les importará para que puedan seguir adelante, esté o no esté de acuerdo el Gobierno Mexicano.

“Para mantenerse 50 años intacto, quiere decir que el ‘Mayo’ Zambada tenía grandes acuerdos, por lo menos, con buena parte de la élite política de todos los partidos, no de uno. No es nada más una acusación para este gobierno, sino de todos para atrás en los últimos 50 años y Estados Unidos claramente lo sabía, seguramente tenía mapeado mucha de su operación, pero fue respetuoso de no meterse…”. Alejandra Cullen, analista política.

El juico del “Mayo” Zambada podría ser a puerta cerrada

Señala que si hubo una negociación con el “Chapito” solo con el tiempo se verá, pero es para México un gran golpe por ser una muestra de desconfianza del Gobierno Americano hacia las autoridades mexicanas.

“Va a ser importante si el juicio se hace abierto o cerrado. Si te das cuenta el juicio que se hizo a García Luna parecía un show de exposición, yo casi lo vería como un favor que le hicieron los americanos a López Obrador, porque al exponer ese juicio con todas las deficiencias jurídicas y todas las acusaciones que vimos, al final a García Luna, todo lo que ahí se decía y todas las acusaciones que le hacían fueron expuestas públicamente”. Alejandra Cullen, analista política.

Para el caso del “Mayo” Zambada, hasta el momento se desconoce si el juicio se hará públicamente, pero todo parece indicar que no será así.

“Es importante, porque Estados Unidos, yo creo que lo que está buscando con el ‘Mayo’ Zambada es la información que tiene para utilizarla por detrás en sus negociaciones con México y para apretar a México y obligarlo a cooperar”. Alejandra Cullen, analista política.

Recalca que, si la entrega del “Mayo” Zambada no fue pactada, habrá un pleito en el cártel de Sinaloa y uno de los estados afectados será Chiapas, un lugar donde el cártel tiene presencia.

Recuerda que en este tipo de operaciones los que suelen intervenir son las autoridades estadounidenses de la DEA, pero es una dependencia de Estados Unidos que suele ingresar a otros territorios, por lo que ha perdido prestigio y ha sido una de las agencias que más menciona de manera negativa el presidente de México.

“Acá parece que, el que operara el FBI en vez de la DEA, simplemente le da más fuerza y más credibilidad a la detención o al acuerdo que hayan hecho y es mucho más fuerte la señal de confrontación con el Gobierno Mexicano”. Alejandra Cullen, analista política.

Expone que es una señal contundente, donde dicen: “los estamos viendo y no vamos a dejar pasar la forma como está trabajando México”.

Expone en entrevista con José Cárdenas para Noticias en Claro, que la forma de trabajar no es la línea de Trump de golpes, pero es una línea mucho más sutil, más poderosa para doblar a mucha de la clase política mexicana.