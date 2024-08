Todo lo que implica la detención de Ismael el “Mayo” Zambada

Luis Rubio reflexiona sobre todo lo que “nos dice la detención de Ismael el ‘Mayo’ Zambada y uno de los ‘Chapitos’, Joaquín Guzmán López”

“Hay una enorme especulación sobre qué ocurrió y la verdad es que, nadie fuera de ese círculo sabe exactamente lo que ocurrió”. Luis Rubio, analista

Ante la incertidumbre en la información sobre lo que ocurrió durante la detención de estos dos capos, Rubio plantea “tres cosas que me parecen importantes y significativas que analizar y observar”:

Las cosas que pasaron El contexto de la relación México-Estados Unidos La realidad política y física de México, ahora ante la inminente toma de posesión de un nuevo gobierno.

La duda está, dice nuestro colaborador, “en si fue una negociación con el ‘Mayo’ Zambada o si fue un engaño”.

“Si fuera una negociación tendría la característica de que él voluntariamente se fue y está dispuesto a llegar a un acuerdo con las autoridades judiciales norteamericanas a cambio, evidentemente, de algún tipo de información que pudiera serle útil a esas autoridades para perseguir a los criminales que considere pertinentes. Si no fue una cosa voluntaria y fue engañado el hecho es que tendría que acabar probablemente en la misma situación”. Luis Rubio, analista

Rubio asegura que “es bastante evidente que, aunque las autoridades norteamericanas claramente planearon esto por mucho tiempo, no tuvieron directamente nada que ver con el operativo mismo”.

“Puede que tuvieran mucha presencia y mucha de negociación y discusión con uno, con el otro, o con los dos individuos en esta situación, pero el hecho claro es que no intervinieron directamente en el proceso de llevarse a estos dos individuos al otro lado de la frontera”. Luis Rubio, analista

Eso es lo que nos dice tres cosas, según el experto.

“En primer lugar que están siendo cada vez más sofisticados. Ya no lo hacen como lo hicieron en 1986 con el doctor Humberto Álvarez Machain. Ellos han ido aprendiendo y avanzando en esto y eso lo hace tanto más letal y tanto más importante”, sostiene el experto.

“También nos dice que los americanos ya no ven una gran perspectiva de colaborar con las autoridades mexicanas porque no ven una colaboración, lo que ven o lo que tratan de hacer es que las situaciones y las complicaciones mexicanas no crucen su frontera. Esa ha sido claramente su nueva línea en los últimos años y esto lo ejemplifica con toda claridad”, dice Rubio.

“El tercero es la realidad de México. El gobierno federal evidentemente no estaba enterado de estas negociaciones, no estaba enterado de lo que ocurrió, se enteró como todos los demás porque le avisaron después de que ocurrieron las situaciones”, agrega el especialista.

“Quiere decir que el gobierno no controla ni siquiera los aeropuertos del país, es decir, pretende ser el control de todo y tener presencia en todas partes pero la realidad es que hoy en día hay vastas regiones del país que viven en otra realidad, que viven bajo el yugo de caciques, criminales, grupos independientes, algunos criminales, algunos delincuenciales, algunos simple y sencillamente que no se apegan las reglas generales del gobierno”. Luis Rubio, analista

Esto, dice Rubio, “lo que nos dice es que México necesita atender claramente su capacidad de gobernarse porque está no está ocurriendo y dada la cercanía con los americanos y dado el hecho de que al menos parte de la actividad criminal que hoy en día caracteriza al país tiene que ver con contrabando de ida o vuelta a Estados Unidos, ya sea de armas, ya sea de drogas o ya sea de cualquier otra cosa”.

“Hoy en día la criminalidad organizada tiene muchas otras vertientes, como el secuestro, la extorsión y demás, que nada tiene que ver con los americanos, claramente México debería estar buscando cómo vamos a tratar, cómo vamos a negociar, cómo nos vamos a organizar con los americanos para que podamos avanzar hacia un país mucho más estable, mucho menos violento y mucho más viable y progresista en el largo plazo”, concluye Luis Rubio.