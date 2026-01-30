Nuevas fuerzas políticas buscan registro ante el INE

GENERANDO AUDIO...

La discusión sobre la reforma electoral ya está en marcha y pone sobre la mesa un tema clave: la sobrerrepresentación política y la posible llegada de nuevos partidos al escenario nacional.

En este video se analiza cómo diversas agrupaciones políticas están a punto de cumplir los requisitos del INE para aparecer en la boleta, en un contexto donde las alianzas ya comienzan a definirse con anticipación rumbo a la elección intermedia.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.