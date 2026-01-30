Nuevas fuerzas políticas buscan registro ante el INE

| 17:06 | Redacción Uno TV | Uno TV

La discusión sobre la reforma electoral ya está en marcha y pone sobre la mesa un tema clave: la sobrerrepresentación política y la posible llegada de nuevos partidos al escenario nacional.

En este video se analiza cómo diversas agrupaciones políticas están a punto de cumplir los requisitos del INE para aparecer en la boleta, en un contexto donde las alianzas ya comienzan a definirse con anticipación rumbo a la elección intermedia.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

Pemex y la venta de petróleo a Cuba: cifras que desnudan la polémica

Alicia Salgado

Pemex y la venta de petróleo a Cuba: cifras que desnudan la polémica

Registro obligatorio de celulares: el cambio que llega en 2026

Alicia Salgado

Registro obligatorio de celulares: el cambio que llega en 2026

México eleva aranceles a importaciones asiáticas y redefine la competencia industrial

Alicia Salgado

México eleva aranceles a importaciones asiáticas y redefine la competencia industrial

PRONAFIDE 2025-2030 apuesta por una mayor inclusión financiera en México

Alicia Salgado

PRONAFIDE 2025-2030 apuesta por una mayor inclusión financiera en México

Etiquetas: ,